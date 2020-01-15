Десерт «Тирамису» от Снежаны Бабкиной (рецепт)

Снежана Бабкина не только хорошая актриса, любящая мама и жена, но еще и отличная хозяйка!

Ингредиенты

Банка 500 гр крем-сыра Маскарпоне

Печенье Савоярди 1 упаковка

Яйца самые свежие 6 шт.

Сахарная пудра 6 ст.л.

Соль

Сироп безалкогольный или алкогольный. Можно тот, который добавляют в кофе. Главное - ароматный.

Кофе 3 порции эспрессо без сахара

Способ приготовления

На своей странице в Инстаграм Снежана иногда делится со своими подписчиками фирменными рецептами . В этот раз она порадовала их рецептом десерта «Тирамису».

1. Сварили кофе. Отставили остывать. Помыли яйца. Взяли 2 чистых и сухих‼️ миски. Отделяем желтки от белков. В одну миску белки, в другую желтки.

2. Берем миксер и миску с белками. Включаем миксер на самые медленные обороты и взбиваем 5 мин, добавляя щепотку соли и 3 ст.л. сахарной пудры. После повышаем обороты и взбиваем еще 7 мин на высоких оборотах. Цель - плотная и «стоячая» пена.

3. Берем миску с желтками. Добавляем в нее 3 ст.л. сахарной пудры, крем-сыр Маскарпоне и сироп-ликёр на глаз, немного, для сладости. Взбиваем минут 3-5, пока масса немного побелеет. Далее берем лопатку и аккуратно эти две массы, желтую и белую, смешиваем. Именно лопаткой и именно аккуратно. Чтобы воздушность не пропала.

4. Берем форму, печенье и кофе. Печенье на секунду обмакиваем в кофе (с одной стороны) и выкладываем на дно формы. Важно, чтобы между печеньями было расстояние 0,5 см. Выложили. Смазали всё это кремом. Крем не жалеем. Сверху еще один слой печенья. Не забываем печенье обмакивать в кофе и делать это быстро, чтобы печенье не развалилось. Выложили второй слой печенья. Сверху покрыли кремом. Проверено, что тирамису получается вкусным именно с 2 слоями‼️

5. Сверху притрусили какао. Закрыли плёнкой и в холодильник на 5 часов, а лучше на ночь. Приятного аппетита!

Напомним,