Десерт «Тирамису» от Снежаны Бабкиной (рецепт)

15 января 2020 16:30 Юлия Крутиева
Десерт «Тирамису» от Снежаны Бабкиной (рецепт)
Десерт «Тирамису» от Снежаны Бабкиной (рецепт)
pixabay.com

Снежана Бабкина не только хорошая актриса, любящая мама и жена, но еще и отличная хозяйка!

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На своей странице в Инстаграм Снежана иногда делится со своими подписчиками фирменными рецептами. В этот раз она порадовала их рецептом десерта «Тирамису».

Ингредиенты

  • Банка 500 гр крем-сыра Маскарпоне
  • Печенье Савоярди 1 упаковка
  • Яйца самые свежие 6 шт.
  • Сахарная пудра 6 ст.л.
  • Соль
  • Сироп безалкогольный или алкогольный. Можно тот, который добавляют в кофе. Главное - ароматный.
  • Кофе 3 порции эспрессо без сахара

Способ приготовления

1. Сварили кофе. Отставили остывать. Помыли яйца. Взяли 2 чистых и сухих‼️ миски. Отделяем желтки от белков. В одну миску белки, в другую желтки. 

2. Берем миксер и миску с белками. Включаем миксер на самые медленные обороты и взбиваем 5 мин, добавляя щепотку соли и 3 ст.л. сахарной пудры. После повышаем обороты и взбиваем еще 7 мин на высоких оборотах. Цель - плотная и «стоячая» пена.

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3. Берем миску с желтками. Добавляем в нее 3 ст.л. сахарной пудры, крем-сыр Маскарпоне и сироп-ликёр на глаз, немного, для сладости. Взбиваем минут 3-5, пока масса немного побелеет. Далее берем лопатку и аккуратно эти две массы, желтую и белую, смешиваем. Именно лопаткой и именно аккуратно. Чтобы воздушность не пропала.

4. Берем форму, печенье и кофе. Печенье на секунду обмакиваем в кофе (с одной стороны) и выкладываем на дно формы. Важно, чтобы между печеньями было расстояние 0,5 см. Выложили. Смазали всё это кремом. Крем не жалеем. Сверху еще один слой печенья. Не забываем печенье обмакивать в кофе и делать это быстро, чтобы печенье не развалилось. Выложили второй слой печенья. Сверху покрыли кремом. Проверено, что тирамису получается вкусным именно с 2 слоями‼️ 

5. Сверху притрусили какао. Закрыли плёнкой и в холодильник на 5 часов, а лучше на ночь. Приятного аппетита!

Напомним,

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