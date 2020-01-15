Десерт «Тирамису» от Снежаны Бабкиной (рецепт)
Снежана Бабкина не только хорошая актриса, любящая мама и жена, но еще и отличная хозяйка!
Ингредиенты
- Банка 500 гр крем-сыра Маскарпоне
- Печенье Савоярди 1 упаковка
- Яйца самые свежие 6 шт.
- Сахарная пудра 6 ст.л.
- Соль
- Сироп безалкогольный или алкогольный. Можно тот, который добавляют в кофе. Главное - ароматный.
- Кофе 3 порции эспрессо без сахара
Способ приготовления
1. Сварили кофе. Отставили остывать. Помыли яйца. Взяли 2 чистых и сухих‼️ миски. Отделяем желтки от белков. В одну миску белки, в другую желтки.
2. Берем миксер и миску с белками. Включаем миксер на самые медленные обороты и взбиваем 5 мин, добавляя щепотку соли и 3 ст.л. сахарной пудры. После повышаем обороты и взбиваем еще 7 мин на высоких оборотах. Цель - плотная и «стоячая» пена.
4. Берем форму, печенье и кофе. Печенье на секунду обмакиваем в кофе (с одной стороны) и выкладываем на дно формы. Важно, чтобы между печеньями было расстояние 0,5 см. Выложили. Смазали всё это кремом. Крем не жалеем. Сверху еще один слой печенья. Не забываем печенье обмакивать в кофе и делать это быстро, чтобы печенье не развалилось. Выложили второй слой печенья. Сверху покрыли кремом. Проверено, что тирамису получается вкусным именно с 2 слоями‼️
5. Сверху притрусили какао. Закрыли плёнкой и в холодильник на 5 часов, а лучше на ночь. Приятного аппетита!
Напомним,