Пастила з чорниці за рецептом Алекса Якутова

21 июля 2022 12:43 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пастила з чорниці за рецептом Алекса Якутова
Пастила з чорниці за рецептом Алекса Якутова
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Пастила – дуже корисний і смачний десерт, який містить у своєму складі безліч вітамінів. Як приготувати вдома смачну пастилу з чорниці – рецептом поділився шеф та експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов.

Інгредієнти:

  • Чорниця – 1 кг (можна взяти інші ягоди або зробити мікс з кількох видів)
  • Цукор – 200 г
  • Цедра одного лимона
  • Базилік – кілька листочків

Спосіб приготування:

  1. Ягоди перемийте, відкиньте на друшляк та дайте стекти воді. Відірвіть хвостики.
  2. Перекладіть у ємність та перебийте в блендері до однорідної маси. Перелийте в каструлю.
  3. Додайте цукор і проваріть на слабкому вогні 30–40 хвилин як на варення. Можна пропустити цей етап, але тоді в суміші лишиться забагато води і пастила буде сушитися довше.
  4. В кінці варіння додайте цедру лимона і дрібно нарізаний базилік. Добре перемішайте. Ви отримаєте яскравий аромат та смак.
  5. Увімкніть духовку на 60 градусів. Деко застеліть пергаментом та викладіть рівним тонким шаром отриману суміш. Вирівняйте ложкою.
  6. Сушіть у духовці з прочиненими дверцятами протягом 6–8 годин.
  7. Коли ви дістанете пастилу, вона буде м’якою. Згорніть її в «сигару» й почекайте, поки охолоне. Можна нарізати шматочками або їсти так.

Корисна порада! Зберігають пастилу в герметичному контейнері в сухому темному місці. Мінімальний термін зберігання – 4 місяці.

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