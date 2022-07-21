Пастила з чорниці за рецептом Алекса Якутова
Пастила – дуже корисний і смачний десерт, який містить у своєму складі безліч вітамінів. Як приготувати вдома смачну пастилу з чорниці – рецептом поділився шеф та експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов.
Інгредієнти:
- Чорниця – 1 кг (можна взяти інші ягоди або зробити мікс з кількох видів)
- Цукор – 200 г
- Цедра одного лимона
- Базилік – кілька листочків
Спосіб приготування:
- Ягоди перемийте, відкиньте на друшляк та дайте стекти воді. Відірвіть хвостики.
- Перекладіть у ємність та перебийте в блендері до однорідної маси. Перелийте в каструлю.
- Додайте цукор і проваріть на слабкому вогні 30–40 хвилин як на варення. Можна пропустити цей етап, але тоді в суміші лишиться забагато води і пастила буде сушитися довше.
- В кінці варіння додайте цедру лимона і дрібно нарізаний базилік. Добре перемішайте. Ви отримаєте яскравий аромат та смак.
- Увімкніть духовку на 60 градусів. Деко застеліть пергаментом та викладіть рівним тонким шаром отриману суміш. Вирівняйте ложкою.
- Сушіть у духовці з прочиненими дверцятами протягом 6–8 годин.
- Коли ви дістанете пастилу, вона буде м’якою. Згорніть її в «сигару» й почекайте, поки охолоне. Можна нарізати шматочками або їсти так.
Корисна порада! Зберігають пастилу в герметичному контейнері в сухому темному місці. Мінімальний термін зберігання – 4 місяці.