Постный плов из булгура с помидорами и нутом (рецепт)
Булгур – богатая витаминами и микроэлементами крупа. И так, что понадобится и как приготовить вкуснейший постный плов из булугура с помидорами и нутом.
Ингредиенты
- Крупа булгура - 1 ст.
- Помидоры квашеные - 400 г рубленных
- Нут отварной - 1 ст.
- Лук репчатый красный - 1 шт.
- Перец сладкий красный - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Паста томатная - 1 ст.л.
- Петрушка - пару веточек
- Мята - пару веточек
- Бульон овощной - 190 мл
- Зира молотая - 1 ч.л.
- Корица молотая - 0,25 ч.л.
- Перец чили молотый - по вкусу
- Масло растительное - 2 ст.л.
- Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления
1. Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками.
3. Добавьте рубленые помидоры и нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения. Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 мин. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на 5 мин.
4. Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом. Готово! Приятного аппетита!