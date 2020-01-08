Постный плов из булгура с помидорами и нутом (рецепт)

Постный плов из булгура с помидорами и нутом (рецепт)

Булгур – богатая витаминами и микроэлементами крупа. И так, что понадобится и как приготовить вкуснейший постный плов из булугура с помидорами и нутом.

Ингредиенты

Крупа булгура - 1 ст.

Помидоры квашеные - 400 г рубленных

Нут отварной - 1 ст.

Лук репчатый красный - 1 шт.

Перец сладкий красный - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Паста томатная - 1 ст.л.

Петрушка - пару веточек

Мята - пару веточек

Бульон овощной - 190 мл

Зира молотая - 1 ч.л.

Корица молотая - 0,25 ч.л.

Перец чили молотый - по вкусу

Масло растительное - 2 ст.л.

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус продолжает делиться с нами полезными рецептами

1. Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками.

2. Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 мин. Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, 1 мин. Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще 1 мин.

3. Добавьте рубленые помидоры и нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения. Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 мин. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на 5 мин.

4. Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом. Готово! Приятного аппетита!

Напомним,