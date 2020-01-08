Постный плов из булгура с помидорами и нутом (рецепт)

8 января 2020 16:00 Юлия Крутиева
Постный плов из булгура с помидорами и нутом (рецепт)
Постный плов из булгура с помидорами и нутом (рецепт)
pixabay.com

Булгур – богатая витаминами и микроэлементами крупа. И так, что понадобится и как приготовить вкуснейший постный плов из булугура с помидорами и нутом.

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Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус продолжает делиться с нами полезными рецептами.

Ингредиенты

  • Крупа булгура - 1 ст.
  • Помидоры квашеные - 400 г рубленных
  • Нут отварной - 1 ст.
  • Лук репчатый красный - 1 шт.
  • Перец сладкий красный - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Паста томатная - 1 ст.л.
  • Петрушка - пару веточек
  • Мята - пару веточек
  • Бульон овощной - 190 мл
  • Зира молотая - 1 ч.л.
  • Корица молотая - 0,25 ч.л.
  • Перец чили молотый - по вкусу
  • Масло растительное - 2 ст.л.
  • Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

1. Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками.

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2. Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 мин. Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, 1 мин. Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще 1 мин.

3. Добавьте рубленые помидоры и нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения. Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 мин. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на 5 мин.

4. Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом. Готово! Приятного аппетита!

Напомним,

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