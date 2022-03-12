В умовах війни: 5 каш, які можна вживати без варіння

12 марта 2022 23:14 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

В умовах війни: 5 каш, які можна вживати без варіння
В умовах війни: 5 каш, які можна вживати без варіння
Unsplash.com

Приготування крупи без термічної обробки — відмінний спосіб заощадити час.

Читайте такжеЩо робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
В умовах війни часто нема можливості повноцінно готувати їжу. Після бомбардувань можуть вийти з ладу і комунікації, як от газ чи електрика. Тому важливо на готовку витрачати мінімум фізичних і матеріальних ресурсів. Новий канал дізнався у Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова, які крупи можна вживати без варіння.

Гречка

Багато хто й досі впевнений, що гречку потрібно обов’язково варити. Та цю крупу можна просто заливати водою. Причому не окропом, а чистою водою кімнатної температури в пропорції 1:2. Справа в тому, що коричнева гречка вже готова. Якщо подивитись упаковку, там вказано, що вона обсмажена і висушена. Тож простої води буде достатньо аби вона набухла і стала придатною для їжі. У воді вона має настоятися приблизно 5 години. А ліпше 8-10. Після цього її можна вживати.

Ячна крупа

Це каша з подробленого ячменю. Традиційно її теж варять. Але можна заливати і окропом в пропорції  1:2. Дати настоятися мінімум 2 години. Час приготування залежатиме від розміру подробленого ячменю.

Кускус

Ця дрібна крупа готується досить швидко. Її не треба варити. Досить залити окропом так, щоб його було трохи більше, ніж самої крупи. Накрити тарілкою і через 15 хвилин можна споживати.

Перловка

Перлову крупу також можна заливати водою. Причому вода необов’язково має бути дуже гарячою. Заливають її з розрахунку 1:3. Проте, щоб дійти, крупа має настоюватись 24 години.

Геркулес

Цю кашу теж не потрібно варити. Навіть, якщо на упаковці вказано, що вона потребує варіння. Достатньо залити окропом і почекати 15-20 хвилин.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый Канал На ножах простые рецепты еда и рецепты гречка каша Україна Алекс Якутов війна

Материалы по теме

Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей
Новости

Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей
Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
Полезные советы

Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Новости

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
Новости

Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
<
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії

Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
33-річний український актор загинув під час обстрілів в Ірпені

33-річний український актор загинув під час обстрілів в Ірпені
Сім'я Бекхем організувала гуманітарну допомогу і пожертвувала $1 млн українським дітям

Сім'я Бекхем організувала гуманітарну допомогу і пожертвувала $1 млн українським дітям

Популярное видео

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії

Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK