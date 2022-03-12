В умовах війни: 5 каш, які можна вживати без варіння

В умовах війни: 5 каш, які можна вживати без варіння

Приготування крупи без термічної обробки — відмінний спосіб заощадити час.

Гречка

В умовах війни часто нема можливості повноцінно готувати їжу. Після бомбардувань можуть вийти з ладу і комунікації, як от газ чи електрика. Тому важливо на готовку витрачати мінімум фізичних і матеріальних ресурсів. Новий канал дізнався у Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова, які крупи можна вживати без варіння.

Багато хто й досі впевнений, що гречку потрібно обов’язково варити. Та цю крупу можна просто заливати водою. Причому не окропом, а чистою водою кімнатної температури в пропорції 1:2. Справа в тому, що коричнева гречка вже готова. Якщо подивитись упаковку, там вказано, що вона обсмажена і висушена. Тож простої води буде достатньо аби вона набухла і стала придатною для їжі. У воді вона має настоятися приблизно 5 години. А ліпше 8-10. Після цього її можна вживати.

Ячна крупа

Це каша з подробленого ячменю. Традиційно її теж варять. Але можна заливати і окропом в пропорції 1:2. Дати настоятися мінімум 2 години. Час приготування залежатиме від розміру подробленого ячменю.

Кускус

Ця дрібна крупа готується досить швидко. Її не треба варити. Досить залити окропом так, щоб його було трохи більше, ніж самої крупи. Накрити тарілкою і через 15 хвилин можна споживати.

Перловка

Перлову крупу також можна заливати водою. Причому вода необов’язково має бути дуже гарячою. Заливають її з розрахунку 1:3. Проте, щоб дійти, крупа має настоюватись 24 години.

Геркулес

Цю кашу теж не потрібно варити. Навіть, якщо на упаковці вказано, що вона потребує варіння. Достатньо залити окропом і почекати 15-20 хвилин.