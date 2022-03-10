Поради для батьків – що робити, якщо дитина загубилась

10 марта 2022 19:31 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Поради для батьків – що робити, якщо дитина загубилась
Що робити, якщо дитина загубилась – поради для батьків
pixabay.com

Корисні поради для батьків, що робити, якщо ваша дитина загубилась під час війни.

Читайте такжеЩо робити, щоб дитина не загубилась – поради для батьків
Україна переживає повномасштабну страшну війну. Росія вторглася в Україну.

Вокзали переповнені, в місцях евакуації виликі натовпи людей. Якщо ваша дитина загубилась, скористайтесь цими порадами вже зараз. Мінсоцполітики спільно з Офісом президента та Unicef розробили інструкцію для батьків.

Якщо дитина загубилась:

1. Не панікуйте. Зараз треба зібратись з думками, щоб діяти чітко.

2. Згадайте, де востаннє бачили дитину. Якщо в дитини є телефон - зателефонуйте.

3. Попросіть когось із знайомих чи родичів залишитись на місці на випадок, якщо дитина повернеться.

4. Попитайте у людей навколо, чи бачили вони дитину, назвіть основні прикмети, за наявності - покажіть фото дитини.

5. За можливості, дайте оголошення через гучномовець.

6. Зателефонуйте 102, повідомте найближче відділення поліції або зверніться до представників місцевої влади.

Якщо дитина загубилась закордоном – гаряча лінія 116 000. 

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