Що робити, щоб дитина не загубилась – поради для батьків

Що робити, щоб дитина не загубилась – поради для батьків

Корисні поради для батьків, що зробити, щоб ваша дитина не загубилась під час війни.

Україна переживає повномасштабну страшну війну. Росія вторглася в Україну.

Вокзали переповнені, в місцях евакуації виликі натовпи людей. Щоб ваша дитина не загубилась, скористайтесь цими порадами вже зараз. Мінсоцполітики спільно з Офісом президента та Unicef розробили інструкцію для батьків.

Щоб дитина не загубилась:

1. Проводьте з дитиною бесіди, як поводити себе у натовпі. Дайте чіткі інструкції, що робити, якщо загубився.

2. Проговорюйте та визначайте місце, де зустрінетесь, якщо раптом дитина загубиться.

3. Якщо дитина маленька, і не може назвати своє та ваше ім'я, скористайтесь бейджем чи біркою, на яких зазначте своє ім'я та свої контакти. Кріпіть бірку до одягу, який дитина не залишить (до светра чи штанців, а не до рюкзака, чи куртки, яку дитина може зняти і забути). Або покладіть до кишені дитини записку.

4. Увімкніть геолокацію на телефоні дитини або скористайтесь смарт-годинником з геолокацією.