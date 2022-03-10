Що робити, щоб дитина не загубилась – поради для батьків

10 марта 2022 18:57 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Що робити, щоб дитина не загубилась – поради для батьків
Що робити, щоб дитина не загубилась – поради для батьків
pixabay.com

Корисні поради для батьків, що зробити, щоб ваша дитина не загубилась під час війни.

Читайте такжеСім'я Бекхем організувала гуманітарну допомогу і пожертвувала $1 млн українським дітям
Україна переживає повномасштабну страшну війну. Росія вторглася в Україну.

Вокзали переповнені, в місцях евакуації виликі натовпи людей. Щоб ваша дитина не загубилась, скористайтесь цими порадами вже зараз. Мінсоцполітики спільно з Офісом президента та Unicef розробили інструкцію для батьків.

Щоб дитина не загубилась:

1. Проводьте з дитиною бесіди, як поводити себе у натовпі. Дайте чіткі інструкції, що робити, якщо загубився.

2. Проговорюйте та визначайте місце, де зустрінетесь, якщо раптом дитина загубиться.

3. Якщо дитина маленька, і не може назвати своє та ваше ім'я, скористайтесь бейджем чи біркою, на яких зазначте своє ім'я та свої контакти. Кріпіть бірку до одягу, який дитина не залишить (до светра чи штанців, а не до рюкзака, чи куртки, яку дитина може зняти і забути). Або покладіть до кишені дитини записку.

4. Увімкніть геолокацію на телефоні дитини або скористайтесь смарт-годинником з геолокацією.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

советы новости Полезные советы новини діти корисні поради війна

Материалы по теме

Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
Полезные советы

Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
Новости

Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії
Полезные советы

Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії
Співак Макс Барських заборонив використовувати свою музику в Росії
Новости

Співак Макс Барських заборонив використовувати свою музику в Росії
<
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії

Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
33-річний український актор загинув під час обстрілів в Ірпені

33-річний український актор загинув під час обстрілів в Ірпені
Сім'я Бекхем організувала гуманітарну допомогу і пожертвувала $1 млн українським дітям

Сім'я Бекхем організувала гуманітарну допомогу і пожертвувала $1 млн українським дітям

Популярное видео

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії

Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2022)

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2022)
Водная полиция: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 24.02.2022)

Водная полиция: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 24.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK