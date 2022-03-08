Сім'я Бекхем організувала гуманітарну допомогу і пожертвувала $1 млн українським дітям

8 марта 2022 19:58 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сім'я Бекхем організувала гуманітарну допомогу і пожертвувала $1 млн українським дітям
Сім'я Бекхем
Fotobank / GettyImages

Багато світових зірок закликали своїх колег і прихильників допомогати українцям, постраждалим від війни.

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Подружжя Девід і Вікторія Бекхем разом із ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок війни. Зіркова сім'я вже зробила пожертвування у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів ($1,3 млн).

Як і ви, я із жахом спостерігаю за ситуацією в Україні. Матері змушені тікати з дітьми, сім’ї розлучаються, дітей витягують з ліжок і ті стають біженцями всього за одну ніч. Я зі своєю родиною у безпеці і ми відчуваємо безпорадність, коли бачимо цей відчай, – говорить у відео Девід. – Я як посол Доброї волі знаю, як досвідчена організація UNICEF надає допомогу в таких ситуаціях. У них є люди на передових, які забезпечують біженцям на кордонах та в сусідніх країнах укриття. Саме тому у цей Міжнародний жіночий день я, через фонд "7" (благодійний фонд Девіда Бекхема – ред.), невідкладно передам одяг до UNICEF, аби вони могли надати усю необхідну допомогу потерпілим.

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