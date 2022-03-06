33-річний український актор Павло Лі загинув під час обстрілів в Ірпені

6 березня у боях у місті Ірпінь Київської області від куль окупантів обірвалося життя Паші Лі.

11-й день повномасштабної та страшної війни як Росія напала на Україну . 33-річний актор Павло Лі пішов воювати із перших днів, приєднавшись до рядів Збройних сил України. Сьогодні хлопець загинув під час обстрілу Ірпеня.

Паша народився у Криму. Він був актором дубляжу, знімався у рекламі та кіно. Брав участь у різних шоу, таких як "Х-фактор" та "Фабрика зірок-3".

Про смерть Павла Лі першим повідомив український адвокат та журналіст Ярослав Куц: «Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Спочивай з миром».

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким актора. Пам'ятатимемо кожного героя! Світла пам'ять!