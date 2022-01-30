Бруклин Бекхэм отправится в космос на медовый месяц с Николой Пельтц

30 января 2022 21:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Бруклин Бекхэм отправится в космос на медовый месяц с Николой Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
instagram.com/brooklynbeckham

Весной 2022 года Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц планируют сыграть пышную свадьбу.

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Друзья пары уже сейчас планируют подарки для молодоженов. Как стало известно изданию Daily Mail, гостями планируется удивительный подарок Николе Пельтц и Бруклину Бекхэму.

Так, будущих супругов хотят отправить в космос на медовый месяц. С ними на борту будет еще 4 человека. Также друзья обсуждают с организаторами полета, чтобы Бруклин на борту сделал несколько уникальных фотографий. Ведь он – фотограф, и ему будет очень приятно.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham

Состоятельные друзья пары создали группу, где обсуждают вопрос финансирования подарка, – рассказал инсайдер. – Его вручение должно быть одним из кульминационных моментов свадебного дня. Многие гости будут бороться за звание "самого впечатляющего подарка". Один из претендентов – билет в космос, который произведет впечатление даже на гостей-миллиардеров.

Отметим, что свадебное торжество пара запланировала на 9 апреля. Свадьба пройдет в поместье отца Николы – 79-летнего нефтяного магната Нельсона Пельтц. Стоимость имения оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов (около 3 миллиардов гривен).

Напомним,

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