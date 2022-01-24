Невеста Бруклина Бекхэма засветила округлившийся живот – фото

24 января 2022 11:19 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Невеста Бруклина Бекхэма засветила округлившийся живот – фото
Бруклина Бекхэм и Никола Пельтц
instagram.com/nicolaannepeltz

Сейчас в личной жизни Бруклина Бекхэма царит тишь да гладь.

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Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм наконец-то нашел свое счастье. С 2019 года Бруклин встречается с популярной актрисой Николой Пельтц. Два года назад пара объявила о помолвке, но из-за пандемии коронавируса они отложили свадьбу.

А на днях невеста Бруклина вовсе спровоцировала слухи о скором пополнении в семье. На своей странице в Инстаграм Никола опубликовала фотографии, на которых предстала с округлившимся животом.

Бруклина Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham

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Но Виктория и Дэвид Бекхэм еще не скоро станут бабушкой и дедушкой. Как оказалось, опубликованные снимки - это кадры из фильма, в котором 27-летняя Пельтц сейчас снимается.

Актриса Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz

Но несмотря на это в комментариях под фотографиями начался настоящий ажиотаж. Кто-то начал поздравлять Николу с новой ролью, а кто-то наоборот выразил свою уверенность в том, что девушка беременна по-настоящему.

Актриса Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz

Напомним,

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