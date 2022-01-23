Ирина Сопонару поделилась редким фото со своим бойфрендом-красавчиком
23 января 2022 07:00
Актриса Ирина Сопонару
instagram.com/irinasoponaru
Актриса Ирина Сопонару приоткрыла занавес своей личной жизни.
Ирина Сопонару влюблена и счастлива. Долгое время молодой человек актрисы был «мистическим» персонажем, о котором пресса знала, но снимков не видела.В кадре счастливая Сопонару позирует рядом с возлюбленным на фоне заката. Рис также опубликовал в Инстаграм фото с любимой. На нем парочка делает селфи, стоя перед зеркалом.Напомним,
Однако на днях в своем Инстаграм Ирина впервые за долгое время опубликовала милую фотографию с любимым, которого зовут Рис. Влюбленная парочка сделала ее во время отдыха в Таиланде.
Ирина Сопонару с бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару с бойфрендом / instagram.com/rbainham