Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями

22 января 2022 00:50 Туренко Андрей
Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями
Приянка Чопра и Ник Джонас
Fotobank / GettyImages

Супруги Приянка Чопра и Ник Джонас удивили поклонников своим поступком.

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Отношения Приянки Чопры и Ника Джонаса развиваются весьма стремительно. Звезды познакомились друг с другом в начале 2018 года и уже через два месяца они узаконили свои отношения.

Но на днях в жизни знаменитостей случилось радостное событие. Приянка и Ник впервые стали родителями. Об этом пара заявила на своих страницах в социальных сетях.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Fotobank / GettyImages
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Первенца 39-летней актрисе и 29-летнему певцу родила суррогатная мать. Но ни пол, ни имя новорожденного малыша счастливые родители решили не сообщать.

Переполненные радостью, мы подтверждаем, что у нас появился ребенок от суррогатной матери. Мы просим соблюдать вас наше личное пространство в это особое для нас время, чтобы мы могли фокусироваться на нашей семье. Спасибо вам большое, – поделились новостью новоиспеченные родители.

Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями / instagram.com/PriyankaChopra
Как удалось узнать журналистам портала «TMZ», у знаменитостей родилась дочь. Девочка появилась на свет 15 января в одной из больниц в Южной Калифорнии.

Напомним, 

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