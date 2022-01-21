Константин Войтенко рассказал, как научиться уверенно держаться перед аудиторией

Актер Константин Войтенко знает, как побороть страх публичных выступлений.

Публичные выступления даются многим людям непросто. Ведь обычно им нужно выйти из зоны комфорта и побороть свой страх. Хотя страх – это естественный сигнал, что вы серьезно относитесь к тому, что делаете. И пытаться полностью его подавить точно не стоит. А вот научиться овладевать – можно.

Актер ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Костя Войтенко дал несколько советов, как уверенно выступать на публике.

Волнение перед выступлением присуще всем, – говорит актер. – Главное – не доводить его до состояния паники. И помните, что любые попытки полностью подавить переживания только умножают их.

«Да» практике

Чем больше вы станете практиковаться, тем лучше у вас будут получаться выступления. Если практика и не приведет к совершенству, она точно обеспечит вам чувство «в своей тарелке».

Актер Константин Войтенко / пресс-служба Нового канала

Посмотрите на себя со стороны

Запишите сторис

Поставьте перед собой камеру и запишите видео. Тема здесь совсем не важна. Вам необходимо свыкнуться с объективом и чувствовать себя перед ним спокойнее. Представьте, что камера – это зритель. Попытайтесь зафиксировать свою речь от начала до конца. Затем проанализируйте.

Так вы будете знать, что вас видит определенное количество людей. – И понемногу станете привыкать к реальной аудитории. Просматривая сторис, не относитесь к себе слишком критично. Помните, что выступать непросто даже опытным профессионалам!

Напомним,