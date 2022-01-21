Константин Войтенко рассказал, как научиться уверенно держаться перед аудиторией
Актер Константин Войтенко знает, как побороть страх публичных выступлений.
Актер ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Костя Войтенко дал несколько советов, как уверенно выступать на публике.
Волнение перед выступлением присуще всем, – говорит актер. – Главное – не доводить его до состояния паники. И помните, что любые попытки полностью подавить переживания только умножают их.
«Да» практике
Чем больше вы станете практиковаться, тем лучше у вас будут получаться выступления. Если практика и не приведет к совершенству, она точно обеспечит вам чувство «в своей тарелке».
Посмотрите на себя со стороны
Запишите сторис
Так вы будете знать, что вас видит определенное количество людей. – И понемногу станете привыкать к реальной аудитории. Просматривая сторис, не относитесь к себе слишком критично. Помните, что выступать непросто даже опытным профессионалам!
Напомним,