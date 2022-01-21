Константин Войтенко рассказал, как научиться уверенно держаться перед аудиторией

21 января 2022 15:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Константин Войтенко рассказал, как научиться уверенно держаться перед аудиторией
Актер Константин Войтенко
пресс-служба Нового канала

Актер Константин Войтенко знает, как побороть страх публичных выступлений.

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  Публичные выступления даются многим людям непросто. Ведь обычно им нужно выйти из зоны комфорта и побороть свой страх. Хотя страх – это естественный сигнал, что вы серьезно относитесь к тому, что делаете. И пытаться полностью его подавить точно не стоит. А вот научиться овладевать – можно. 

Актер ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Костя Войтенко дал несколько советов, как уверенно выступать на публике.

Волнение перед выступлением присуще всем, – говорит актер. – Главное – не доводить его до состояния паники. И помните, что любые попытки полностью подавить переживания только умножают их.

«Да» практике

Чем больше вы станете практиковаться, тем лучше у вас будут получаться выступления. Если практика и не приведет к совершенству, она точно обеспечит вам чувство «в своей тарелке».

Актер Константин Войтенко / пресс-служба Нового канала

Посмотрите на себя со стороны

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Поставьте перед собой камеру и запишите видео. Тема здесь совсем не важна. Вам необходимо свыкнуться с объективом и чувствовать себя перед ним спокойнее. Представьте, что камера – это зритель. Попытайтесь зафиксировать свою речь от начала до конца. Затем проанализируйте.

Запишите сторис

Так вы будете знать, что вас видит определенное количество людей. – И понемногу станете привыкать к реальной аудитории. Просматривая сторис, не относитесь к себе слишком критично. Помните, что выступать непросто даже опытным профессионалам!

Напомним, 

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