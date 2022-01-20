Алина Гросу и Роман Полянский сыграют вместе в сериале "Вероника"
В Киеве продолжаются съемки 8-серийного сериала «Вероника», в котором задействованы Алина Гросу и Роман Полянский.
В центре сюжета картины «Вероника» – история молодой женщины-хирурга, которая решила узнать причину гибели подруг и в результате попадает в неприятности. Главную роль в сериале сыграла актриса Алена Коломина.
Съемочный процесс идет полным ходом, и на площадке собрался замечательный актерский состав. Певица Алина Гросу опубликовала на своей страничке в соцсети фото со съемочной площадки.
Если понаблюдать за поведением этой пары в творческих проектах, то можно заметить, что известный актер производит впечатление спокойного и рассудительного человека, а популярная певица – гремучая смесь драйва и энергии. Так ли это на самом деле?
В личной жизни все совершенно наоборот: я – максимально спокойна, а Роман эмоционален, – поделилась Алина.
Творчество нас еще больше сближает, – рассказала певица, – и у меня, и у Романа постоянно возникают интересные идеи. И мы всегда прислушиваемся друг к другу.
Напомним,