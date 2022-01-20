Алина Гросу и Роман Полянский сыграют вместе в сериале "Вероника"

20 января 2022 17:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алина Гросу и Роман Полянский сыграют вместе в сериале
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

В Киеве продолжаются съемки 8-серийного сериала «Вероника», в котором задействованы Алина Гросу и Роман Полянский.

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Фото со съемочной площадки сериала «Вероника» уже появилось на странице канала «Украина» в соцсети. Легко ли работать Алине Гросуи Роману Полянскому вместе на площадке? И что ждет зрителей в истории главной героини? 

В центре сюжета картины «Вероника» – история молодой женщины-хирурга, которая решила узнать причину гибели подруг и в результате попадает в неприятности. Главную роль в сериале сыграла актриса Алена Коломина.

Съемочный процесс идет полным ходом, и на площадке собрался замечательный актерский состав. Певица Алина Гросу опубликовала на своей страничке в соцсети фото со съемочной площадки.

Если понаблюдать за поведением этой пары в творческих проектах, то можно заметить, что известный актер производит впечатление спокойного и рассудительного человека, а популярная певица – гремучая смесь драйва и энергии. Так ли это на самом деле?

В личной жизни все совершенно наоборот: я – максимально спокойна, а Роман эмоционален, – поделилась Алина.

Алина Гросу и Роман Полянский на съемках / пресс-служба канала Украина
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Что касается актерской игры, певица всегда прислушивается к советам Романа Полянского и со своей стороны ничего ему не подсказывает. Алина Гросу понимает: будучи профессиональным актером, на счету которого много известных проектов, он чувствует себя как рыба в воде на съемочной площадке. 

Творчество нас еще больше сближает, – рассказала певица, – и у меня, и у Романа постоянно возникают интересные идеи. И мы всегда прислушиваемся друг к другу.

Напомним, 

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