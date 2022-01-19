Елена Кравец впервые за долгое время вышла на светское мероприятие вместе с дочкой-красавицей

Увидеть совместные фотографии Елены Кравец со старшей дочкой Машей – большая редкость.

Звезда «Вечернего квартала» ведет довольно скрытый образ жизни. В социальных сетях Елены Кравец можно увидеть множество публикаций о работе, а вот снимки с детьми и мужем – редкость.

Кравец является многодетной мамой. Вместе с мужем она воспитывает старшую дочь – 18-летнюю Марию и невероятно обаятельных двойняшек – Ивана и Екатерину.

Но на днях Елена сделала неожиданный сюрприз своим поклонникам. Вместе со старшей дочкой звезда посетила презентацию одного из новых сериалов Студии «Квартал 95».

Елена Кравец с дочкой Машей / Пресс-служба Квартал 95

Мария и Елена произвели невероятный фурор на гостей мероприятия. Публика была в восторге от невероятной схожести матери и дочери и их стильных образов.

Для выхода в свет актриса выбрала черное платье длины миди с цветочным принтом. А ее наследница надела стильные темные брюки, белую блузку и черный кожаный жакет оверсайз.

С моей Марией, – подписала фото в своем Инстаграм-сториз Елена Кравец.

Напомним,