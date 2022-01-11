Елена Кравец рассказала, почему не смогла отпраздновать свой юбилей

Актриса Елена Кравец призналась, почему сорвалось празднование ее дня рождения.

Начало года для Елены Кравец - особенный период. И это не удивительно, ведь 1 января одна из самых ярких звезд «Вечернего квартала» отмечает свой день рождения.

В 2022 году Кравец отметила свой юбилей – 45-летие. На своей недавно созданной странице в Телеграм актриса решилась поделиться деталями, как она провела этот день.

На день рождения Елена планировала пригласить своих друзей. Однако планы звезды не осуществились. У нее заболели гриппом младшие дети – 5-летние Иван и Екатерина.

Актриса Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

Но Кравец совершенно не расстроилась. Она посвятила время уходу за наследниками, смотрела фильмы с любимым мужем и отвечала на SMS и звонки.

Отпраздновать толком не удалось: в новогоднюю ночь работали, а 1 января малыши упали с гриппом и температурой. Да и большинство друзей уехали на каникулы. В тот день я поймала себя на мысли, что такая вынужденная «невозможность» праздника меня совсем не расстраивает. Даже наоборот... Я была спокойна, поила детей чаем, измеряла температуру, чистила мандаринки, смотрела кино с мужем и отвечала на поздравительные SMS и звонки... Такая суета-домашняя и очень понятная, знаете? И мыслей о том, что это же «юбилееэй, ууу!!!» (читать страшным голосом) совсем не было, - рассказала актриса.

Напомним,