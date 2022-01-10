После девяти лет отношений пара из реалити "Эксы" женится

После девяти лет отношений пара из реалити "Эксы" женится

Участница второго сезона реалити Нового канала Лея рассказала подробности помолвки в Доминиканской Республике.

Главный вопрос реалити «Эксы» , которое показывает Новый канал, – быть вместе или разойтись навсегда. Финалистам второго сезона проекта Лее и Виталику удалось дать ответ. После девяти лет отношений пара решила стать настоящей семьей!

Ровно девять лет назад Виталик мне впервые признался в любви. Это было очень трогательно! – говорит Лея. – Он написал стих, где в конце есть фраза «Я тебя люблю». Виталик прошептал мне ее на ушко. Это было так мило! Он подарил розы, огромного мишку размером с меня.

После девяти лет отношений пара из реалити "Эксы" женится / пресс-служба Нового канала

Пара не скрывает, что вместе прошли огромный путь: сходились, расходились, чего только не было. Но все же они поняли, что хотят быть вместе. Тот самый романтический момент случился во время путешествия в Доминиканскую Республику.

Было шесть вечера по доминиканскому времени и 12 часов ночи по киевскому. Начинался мой день рождения, – рассказывает Лея. – Виталик сказал, что нужно выйти на пляж. Я нарядилась, вышла и увидела там красивую дорожку, беседку с колонами, и в ней сидит он. Впервые за девять лет наступил какой-то неловкий момент. Мы сидели молча. Я не выдержала: «Виталик, что такое? Сидим, как школьники, которые пришли на первое сентября и впервые сели за одну парту». Он сказал просто смотреть на закат. Я послушалась его, а потом поняла, что Виталик начинает читать стих. И у меня в голове на секундочку произошел флешбек, как он девять лет назад впервые признавался в любви. Поняла, что сейчас что-то будет. На глаза навернулись слезы, замерло сердце, а Виталик становится на одно колено. Никогда не могла подумать, что он так сделает. Это для меня что-то из мира фантастики! И потом надел на меня кольцо. Конечно, я думала еще пошутить, что не согласна (смеется). Но нет, сразу сказала «да!»

После девяти лет отношений пара из реалити "Эксы" женится / пресс-служба Нового канала

После незабываемого предложения руки и сердца на пляже Лея не могла уснуть.

Я долго укладывала все у себя в голове, – делится девушка. – Поняла, что если бы не Новый канал, не Наталья Ежова и Александр Педан, не проект «Эксы», то сейчас на мне этого колечка бы не было. Мы с участниками второго сезона столько прошли вместе!

После девяти лет отношений пара из реалити "Эксы" женится / пресс-служба Нового канала

Напомним,