Эксы-3: кто победил в шоу 21.12.2021

22 декабря 2021 19:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы-3: кто победил в шоу 21.12.2021
Эксы-3: кто победил в шоу 20.12.2021
пресс-служба Нового канала

Одна из пар-финалистов проекта «Эксы-3» получила 100 тысяч гривен, а в другой парень сделал предложение руки и сердца.

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Быть вместе или расстаться навсегда? На протяжении 15-ти эмоциональных и сложных эпизодов эксы пытались дать себе ответ на этот вопрос. Кто же победил в финале третьего сезона реалити Нового канала «Эксы-3» об отношениях и правилах жизни?

Мы с Натальей очень долго совещались, – говорит ведущий Александр Педан. – И нам все же удалось выбрать пару победителей. Это люди, которым труднее всего давались шаги вперед – из-за упрямства, эгоизма. Но ради любви они не просто изменились, а стали неузнаваемыми.

Александр Педан и Наталья Ежова / пресс-служба Нового канала
В преддверии финала обе пары признались, что уже чувствуют себя победителями. Звание и приз в 100 тысяч гривен не важны по сравнению с тем, как они выросли в своих отношениях. Справились со всеми испытаниями на проекте, разрешили все конфликты. А главное – видят свое общее будущее!

Победители прошли большой путь. Может быть, кто-то скажет, что им повезло, но я точно знаю, что это заслуженная победа! – говорит ведущая Наталья Ежова. – Они пережили целую палитру эмоций: гнев, страх, обиды, ревность. В «Эксах» была только тренировка, в реальной жизни их тоже ждут не менее сложные испытания. Но они знают, как их проходить. Пара, занявшая второе место, не проиграла. Эти участники тоже победили, ведь получили право быть вместе и строить счастливые крепкие отношения. Они – пример того, как не сдаваться и идти вперед!

Победителями третьего сезона реалити «Эксы» стали Алена Чаринцева и Геворг Берчян!

Этот проект кроме того, что открыл нас самим себе, еще и открыл нас друг другу! – делится победитель. – Мы стали другими людьми. Более сдержанно воспринимаем наши отношения, чувствуем покой внутри. Лично я не просто выиграл проект, я выиграл свою счастливую жизнь с очень красивой и крутой девушкой, которой буду гордиться всегда!

Геворг и Алена / пресс-служба Нового канала
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У Ани Сулимы и Августа Козанчука на финальной вечеринке «Эксов» произошло не менее яркое событие! Парень во второй раз сделал предложение девушке, и та согласилась.

Мы взяли максимум из этого проекта! Мы – семья Козанчук-Сулима, – подытожила финалистка.

Аня и Август / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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