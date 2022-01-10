Золотой глобус-2022: объявлен список победителей кинопремии
В ночь на 10 января в США объявили победителей 79-й кинопремии «Золотой глобус».
В 2022 году из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение отказаться от трансляции церемонии. Победителей объявили онлайн. Рассказываем, кому достались награды.
Полный список победителей «Золотой глобус-2022»:
Лучший драматический фильм - «Власть пса» (реж. Джейн Кэмпион)
Лучшая актриса в драматическом фильме - Николь Кидман («В роли Рикардо»)
Лучший актер в драматическом фильме - Уилл Смит («Король Ричард»)
Лучший мюзикл или комедия - «Вестсайдская история» (реж. Стивен Спилберг)
Лучший иностранный фильм - «Сядь за руль моей машины» (реж. Рюсукэ Хамагути)
Лучший сценарий - Кеннет Брана («Белфаст»)
Лучший актер в мюзикле или комедии - Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»)
Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»)
Лучший актер второго плана - Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Лучшая актриса второго плана - Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
Лучший анимационный фильм - «Энканто»
Лучший оригинальный саундтрек - Ханс Циммер («Дюна»)
Лучшая песня - Билли Айлиш за «No Time to Die» из «Не время умирать»
Лучший телесериал (драма) - «Наследники»
Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг («Наследники»)
Лучшая актриса в драматическом сериале - ЭмДжей Родригес («Поза»)
Лучший телесериал (мюзикл или комедия) - «Хитрости»
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал - «Подземная железная дорога»
Лучший актер в мюзикле или комедии - Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале - Майкл Китон («Ломка»)
Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале - Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
Лучший актер второго плана - О Ён-су («Игра в кальмара»)
Лучшая актриса второго плана - Сара Снук («Наследники»)
Напомним,