Золотой глобус-2022: объявлен список победителей кинопремии

10 января 2022 10:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Золотой глобус-2022: объявлен список победителей кинопремии
Золотой глобус-2022: объявлен список победителей кинопремии
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В ночь на 10 января в США объявили победителей 79-й кинопремии «Золотой глобус».

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В Соединенных Штатах Америки, наконец, состоялась церемония награждения одной из самых престижных кинопремий мира «Золотой глобус». Ассоциация кинокритиков вещательных компаний назвала своих фаворитов. 

В 2022 году из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение отказаться от трансляции церемонии. Победителей объявили онлайн. Рассказываем, кому достались награды.

Полный список победителей «Золотой глобус-2022»:

Лучший драматический фильм - «Власть пса» (реж. Джейн Кэмпион)

Лучшая актриса в драматическом фильме - Николь Кидман («В роли Рикардо»)

Лучший актер в драматическом фильме - Уилл Смит («Король Ричард»)

Лучший мюзикл или комедия - «Вестсайдская история» (реж. Стивен Спилберг)

Лучший иностранный фильм - «Сядь за руль моей машины» (реж. Рюсукэ Хамагути)

Лучший сценарий - Кеннет Брана («Белфаст»)

Лучший актер в мюзикле или комедии - Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»)

Лучший актер второго плана - Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

Лучшая актриса второго плана - Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)

Лучший анимационный фильм - «Энканто»

Лучший оригинальный саундтрек - Ханс Циммер («Дюна»)

Лучшая песня - Билли Айлиш за «No Time to Die» из «Не время умирать»

Лучший телесериал (драма) - «Наследники»

Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг («Наследники»)

Лучшая актриса в драматическом сериале - ЭмДжей Родригес («Поза»)

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) - «Хитрости»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал - «Подземная железная дорога»

Лучший актер в мюзикле или комедии - Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале - Майкл Китон («Ломка»)

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале - Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)

Лучший актер второго плана - О Ён-су («Игра в кальмара»)

Лучшая актриса второго плана - Сара Снук («Наследники»)

Напомним, 

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