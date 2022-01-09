Актриса Кая Скоделарио во второй раз стала мамой
29-летняя актриса Кая Скоделарио родила второго ребенка.
На фотографии Кая держит на руках новорожденного малыша, рядом с ними стоит счастливый отец – супруг звезды Бенджамин Уокер.
Ты добрался сюда, малыш. Новый год начинается с такой любви в наших сердцах и в нашем доме, – написала в соцсети счастливая Кая.
Отметим, в апреле 2014 года Кая Скоделарио и Бенджамин Уокер начали встречаться. Их помолвка состоялась 28 декабря 2014 года, а в конце 2015 года пара поженилась. В 2016 у них родился сын.
Напомним,