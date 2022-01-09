Актриса Кая Скоделарио во второй раз стала мамой

9 января 2022 20:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Актриса Кая Скоделарио во второй раз стала мамой
Актриса Кая Скоделарио
Fotobank / GettyImages

29-летняя актриса Кая Скоделарио родила второго ребенка.

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Радостной новостью о пополнении в семье звезда фильмов «Бегущий в лабиринте» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Кая Скоделарио поделилась с поклонниками лично. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала кадр из родзала.

Кая Скоделарио и Бенджамин Уокер с новорожденным малышом / instagram.com/kayascods

На фотографии Кая держит на руках новорожденного малыша, рядом с ними стоит счастливый отец – супруг звезды Бенджамин Уокер.

Ты добрался сюда, малыш. Новый год начинается с такой любви в наших сердцах и в нашем доме, – написала в соцсети счастливая Кая.

Отметим, в апреле 2014 года Кая Скоделарио и Бенджамин Уокер начали встречаться. Их помолвка состоялась 28 декабря 2014 года, а в конце 2015 года пара поженилась. В 2016 у них родился сын.

Кая Скоделарио и Бенджамин Уокер с сыном / instagram.com/kayascods

Напомним,

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