Известная актриса подтвердила свой роман с Канье Уэстом: Теперь официально

Рэпер Канье Уэст, похоже, решил заняться своей личной жизнью.

2021 год для Канье Уэста оказался довольно сложным. Спустя семь лет брака супруга американского рэпера Ким Кардашьян подала на развод. При этом бракоразводный процесс пары длиться до сих пор.

Сначала певец не мог смириться с неожиданным решением супруги. Он всеми силами пытался найти со светской львицей общий язык. Рэпер даже начал угрожать расправой новому бойфренду Кардашьян.

Но Канье, похоже, пытается забыть свою экс-возлюбленную и налаживает свою личную жизнь. Рэпера уже несколько раз застукали папарацци на свидании с актрисой Джулией Фокс.

Канье Уэст и Джулия Фокс / instagram.com/interviewmag

Сам Уэст о своей новой девушке ничего журналистам не рассказывает. А вот Джулия оказалась более разговорчивой. В беседе с журналистами издания «Interview» она подтвердила свой роман с певцом.

Я встретила Йе в Майами в канун Нового года, и это была мгновенная связь. С ним так весело быть рядом. Он заставил нас с друзьями смеяться, танцевать и улыбаться всю ночь. После спектакля мы решили поужинать в Carbone, одном из моих любимых ресторанов. В ресторане Йе снял для меня целую фотосессию, пока люди обедали! - поделилась Фокс.

Канье Уэст и Джулия Фокс / instagram.com/interviewmag

Напомним,