Известная актриса подтвердила свой роман с Канье Уэстом: Теперь официально
Рэпер Канье Уэст, похоже, решил заняться своей личной жизнью.
Сначала певец не мог смириться с неожиданным решением супруги. Он всеми силами пытался найти со светской львицей общий язык. Рэпер даже начал угрожать расправой новому бойфренду Кардашьян.
Но Канье, похоже, пытается забыть свою экс-возлюбленную и налаживает свою личную жизнь. Рэпера уже несколько раз застукали папарацци на свидании с актрисой Джулией Фокс.
Я встретила Йе в Майами в канун Нового года, и это была мгновенная связь. С ним так весело быть рядом. Он заставил нас с друзьями смеяться, танцевать и улыбаться всю ночь. После спектакля мы решили поужинать в Carbone, одном из моих любимых ресторанов. В ресторане Йе снял для меня целую фотосессию, пока люди обедали! - поделилась Фокс.