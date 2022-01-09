Жена Тимура Мирошниченко произвела фурор фигурой в купальнике на отдыхе на Шри-Ланке

Звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко решили «спрятаться» от украинских холодов.

Отдых в теплых краях на новогодние праздники – несменная традиция Тимура Мирошниченко и его любимой супруги Инны. В этом году пара отправилась в отпуск на Шри-Ланку.

Лакомиться местными деликатесами, наслаждаться яркими пейзажами, ездить на экскурсии и плавать в океане Тимур и Инна улетели в компании своих друзей.

Тимур и Инна Мирошниченко с друзьями / instagram.com/_inna_mi_

На своих страницах в Инстаграм супруги делятся эмоциями от незабываемого отпуска, а также практически ежедневно наполняет блог яркими фотографиями.

Не упустила Инна возможности похвастаться и своей фигурой. Блогер и ведущая опубликовала фотографии, на которых купается в море и загорает на пляже в стильных купальниках.

Ведущая Инна Мирошниченко / instagram.com/_inna_mi_

В комментариях фолловеры Инны засыпали ее лестными комплиментами. Одни были восхищены невероятным внешним видом звезды, другие желали ей с мужем незабываемого отдыха.

Ведущая Инна Мирошниченко / instagram.com/_inna_mi_

Напомним,