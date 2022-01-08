Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме из-за гоблинов

Писательница Джоан Роулинг в очередной раз оказалась в центре скандала.

Не проходит и года, чтобы Джоан Роулинг не выступала фигуранткой громких обсуждений. В 2021 году писательницу обвиняли в плохом отношении к трансгендерам, а теперь ее уличили в антисемитизме.

В качестве критика в адрес Роулинг выступил телеведущий Джон Стюарт. В своем авторском подкасте «Проблема с Джоном Стюартом» мужчина заявил, что гоблины из «Гарри Поттера», управляющие банком «Гринготтс» - это карикатура на евреев.

В подкасте Стюарт рассказал, что когда в «Гарри Поттере» увидел сцену, где «евреи управляют подземным банком», то подумал, что публика будет в недоумении. Но зрители лишь отмечали, что это только волшебники.

Писательница Джоан Роулинг / Fotobank / GettyImages

При этом Джон добавил, что когда показывал знакомым карикатурное изображение евреев из антисемитской книги «Протоколы сионских мудрецов» 1903 года, то те часто считали, что это существа из «Гарри Поттера».

И они такие: «О, это же картинка из книги о Гарри Поттере!» А ты им: «Нет, это карикатура на еврея из антисемитской литературы». Это мир магии и колдовства. Там можно летать на драконах, завести сову как домашнего питомца. Но кто будет заведовать банком? Евреи. Разве что зубы им сделаем острее, – говорит телеведущий.

Напомним,