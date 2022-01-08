Бритни Спирс снялась абсолютно обнаженной - фото

8 января 2022 00:50 Туренко Андрей
Бритни Спирс снялась абсолютно обнаженной - фото
Певица Бритни Спирс
instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс в очередной раз удивила публику.

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Поклонники Бритни Спирс уже давно привыкли, что певица время от времени любит публиковать в своем Инстаграм провокационные фотографии и видео.

Но в этот раз одна из самых скандальных голливудских звезд превзошла саму себя. И сделала это Спирс очень неожиданно и эффектно. Она устроила импровизированную откровенную фотосессию.

Певица сама выступила в роли фотографа. Она сделала несколько кадров, позируя перед зеркалом. На них Бритни позирует абсолютно голой. Интимные участки своего тела звезда прикрыла смайликами.

Свободная женская энергия никогда не чувствовала себя лучше, – подписала фотографии знаменитость.

Певица Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears
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Комментарии к этой публикации 40-летняя Спирс закрыла, поэтому мы так и не узнаем, что об этом экстравагантном поступке думают ее поклонники со всего мира. 

Напомним, 

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