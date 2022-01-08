Бритни Спирс снялась абсолютно обнаженной - фото
Певица Бритни Спирс в очередной раз удивила публику.
Но в этот раз одна из самых скандальных голливудских звезд превзошла саму себя. И сделала это Спирс очень неожиданно и эффектно. Она устроила импровизированную откровенную фотосессию.
Певица сама выступила в роли фотографа. Она сделала несколько кадров, позируя перед зеркалом. На них Бритни позирует абсолютно голой. Интимные участки своего тела звезда прикрыла смайликами.
Свободная женская энергия никогда не чувствовала себя лучше, – подписала фотографии знаменитость.
Напомним,