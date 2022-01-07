Евровидение-2022: стали известны имена возможных участников Национального отбора

7 января 2022 11:50 Туренко Андрей
Евровидение-2022: стали известны имена возможных участников Национального отбора
Евровидение-2022: стали известны имена возможных участников Национального отбора
instagram.com/eurovision.ua

Украина уже начала подготовку к конкурсу «Евровидение-2022».

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В 2022 году песенный конкурс «Евровидение» состоится Турине (Италия), благодаря победе группы Måneskin с песней «Zitti e buoni». В нем примет участие 41 страна, среди которых также заявлена Украина.

В Киеве уже началась подготовка к Национальному отбору. До 10 января организаторы проводят прием заявок от украинских исполнителей. Окончательный список претендентов будет известен 24 января. 

Сами организаторы пока не спешат делиться первыми результатами отбора, но вот журналистам MUZVAR удалось узнать имена тех звезд, которые уже подали заявки.

Евровидение-2022: стали известны имена возможных участников Национального отбора / пресс-служба канала СТБ
Попробовать свои силы в Национальном отборе на «Евровидение-2022» попытаются: Wellboy, Uliana Royce, hurtom GORIM!, Cloudless, Алина Паш, Michael Soul, SOWA, ТОНКА, ROXOLANA, Nazar YA, София Иванько, София Шанти, LAURA MARTI, Eria, IDXO.

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Увидеть выступления тех счастливчиков, которым удалось пройти предварительные прослушивания, зрители смогут в феврале в прямом эфире на платформах «UA:Першого».

Напомним, 

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