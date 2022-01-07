Дарья Петрожицкая впервые показала своего парня во время отдыха в Шарм-Эль-Шейхе - фото

Актриса Дарья Петрожицкая приоткрыла занавес своей личной жизни.

Дарьи Петрожицкой рассекретила бойфренда. Долгое время молодой человек был «мистическим» персонажем, о котором знали поклонники актрисы, но снимков не видели.

Однако недавно в своем Инстаграм Дарья впервые опубликовала милую фотографию с любимым. Влюбленная парочка сделала ее во время отдыха в Египте.

Парня актрисы зовут Алексей. В кадре он вместе любимой позирует в обнимку на фоне бушующего моря. Компанию паре на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе составили их друзья - Павел и Анастасия.

Единственный, - лаконично написала в комментариях под снимком Дарья.

Дарья Петрожицкая с парнем / instagram.com/petrozhitskaya

Фолловеры Петрожицкой были очень рады такому сюрпризу от актрисы в преддверии Рождества. В комментариях они засыпали пару комплиментами: «Такие бусинки», «Зайцы», «Будьте счастливы зайки», «Красивая пара», «Пупси», «Вот это, Новый Год с Новой Любовью!».

Напомним,