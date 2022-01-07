Дарья Петрожицкая впервые показала своего парня во время отдыха в Шарм-Эль-Шейхе - фото
Актриса Дарья Петрожицкая приоткрыла занавес своей личной жизни.
Однако недавно в своем Инстаграм Дарья впервые опубликовала милую фотографию с любимым. Влюбленная парочка сделала ее во время отдыха в Египте.
Парня актрисы зовут Алексей. В кадре он вместе любимой позирует в обнимку на фоне бушующего моря. Компанию паре на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе составили их друзья - Павел и Анастасия.
Единственный, - лаконично написала в комментариях под снимком Дарья.
Напомним,