Дарья Петрожицкая вспомнила оригинальный сюрприз, который устроила для близких

4 января 2022 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дарья Петрожицкая вспомнила оригинальный сюрприз, который устроила для близких
Актриса Даша Петрожицкая
пресс-служба Нового канала

Актриса Даша Петрожицкая рассказала о подарках для друзей.

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Новогодние чудеса, как правило, случаются незапланированно. А ради эмоций близких можно им и немного помочь. Так в прошлом году сделала актриса сериала «Дримтим», который покажет Новый канал, Даша Петрожицкая.

Я не могу сказать, что как-то по-особому праздную Новый год. Последние годы встречаю его с самыми близкими – сестрой и лучшим другом, – рассказала актриса. – В прошлом году я испортила им праздник. В 12 часов пробили куранты, мы подожгли бумажки с желаниями, бросили в шампанское, выпили, а потом обменивались подарки. Я предупредила, что буду дарить последней, потому что своим подарком испорчу всем новогоднюю ночь.

Даша Петрожицкая с друзьями / пресс-служба Нового канала
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Удивленные друзья не понимали, что задумала креативная актриса, но, конечно, были заинтригованы.

Я подарила нам путешествие в Египет! И все бы ничего, но вылет был в 10 утра 1 января, – с улыбкой поделилась Даша Петрожицкая. – Новогодняя ночь была испорчена, потому что все начали собирать вещи и настраиваться на отдых. Правда, я немного «спалилась», когда 30 декабря заставила всех делать тестирование на коронавирус, аргументируя тем, что плохо себя чувствую. Они поверили, но только до того момента, пока я не попросила результаты на английском языке и с QR-кодом. Они догадались о моем плане, но молчали до последнего.

Напомним,

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