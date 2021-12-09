Дарья Петрожицкая попала в ДТП в Египте во время сафари
9 декабря 2021 11:50
Актриса Дарья Петрожицкая
пресс-служба Нового канала
Актриса Дарья Петрожицкая призналась, почему не решается заниматься экстремальными видами спорта.
Дарьи Петрожицкой весьма продуктивно — она слетала на отдых в Египет, где познакомилась со своим нынешним бойфрендом Алексеем.
Но не только романтика была в этот период в жизни девушки.
Этой зимой я была в Шарм-эль-Шейхе. Там мы поехали на сафари… и попали в ДТП! – рассказала Дарья Петрожицкая во время съемок шоу «Хто зверху?». – Все обошлось. К счастью, мы легко отделались – у сестры и моего друга были синяки, а я просто испугалась. Не за себя, за близких.
Дарья Петрожицкая на отдыхе / пресс-служба Нового канала
После произошедшего не горю желанием заниматься экстримом. Думаю: «Даша, лучше не лезь. Иди катайся на роликах. И то осторожно», – посмеялась девушка.
Напомним,