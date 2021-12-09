Дарья Петрожицкая попала в ДТП в Египте во время сафари

Актриса Дарья Петрожицкая призналась, почему не решается заниматься экстремальными видами спорта.

2021 год начался у звезды сериала «Дримтим» (Новый канал) Дарьи Петрожицкой весьма продуктивно — она слетала на отдых в Египет, где познакомилась со своим нынешним бойфрендом Алексеем.

Но не только романтика была в этот период в жизни девушки.

Этой зимой я была в Шарм-эль-Шейхе. Там мы поехали на сафари… и попали в ДТП! – рассказала Дарья Петрожицкая во время съемок шоу «Хто зверху?». – Все обошлось. К счастью, мы легко отделались – у сестры и моего друга были синяки, а я просто испугалась. Не за себя, за близких.

Дарья Петрожицкая на отдыхе / пресс-служба Нового канала

Несмотря на то, что история закончилась хеппи-эндом, повторять опыт с экстремальными видами спорта актриса до сих пор не решается.

После произошедшего не горю желанием заниматься экстримом. Думаю: «Даша, лучше не лезь. Иди катайся на роликах. И то осторожно», – посмеялась девушка.

Напомним,