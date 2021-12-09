Дарья Петрожицкая попала в ДТП в Египте во время сафари

9 декабря 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Дарья Петрожицкая попала в ДТП в Египте во время сафари
Актриса Дарья Петрожицкая
пресс-служба Нового канала

Актриса Дарья Петрожицкая призналась, почему не решается заниматься экстремальными видами спорта.

Читайте такжеАлена Шоптенко рассказала, как справляется с кризисом 3-х лет своего сына Алексея
2021 год начался у звезды сериала «Дримтим» (Новый канал) Дарьи Петрожицкой весьма продуктивно — она слетала на отдых в Египет, где познакомилась со своим нынешним бойфрендом Алексеем. 

Но не только романтика была в этот период в жизни девушки.

Этой зимой я была в Шарм-эль-Шейхе. Там мы поехали на сафари… и попали в ДТП! – рассказала Дарья Петрожицкая во время съемок шоу «Хто зверху?». – Все обошлось. К счастью, мы легко отделались – у сестры и моего друга были синяки, а я просто испугалась. Не за себя, за близких.

Дарья Петрожицкая на отдыхе / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеБывший муж Мэрайи Кэри рассказал о смерти 5-месячного сына
Несмотря на то, что история закончилась хеппи-эндом, повторять опыт с экстремальными видами спорта актриса до сих пор не решается.

После произошедшего не горю желанием заниматься экстримом. Думаю: «Даша, лучше не лезь. Иди катайся на роликах. И то осторожно», – посмеялась девушка.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

ДТП личная жизнь звезд отдых звезд Новый Канал социальные сети новости авария Дарья Петрожицкая Хто зверху-11

Материалы по теме

Анастасия Приходько рассказала, по какому принципу выбирает подарки родным и чего желает сама
Новости

Анастасия Приходько рассказала, по какому принципу выбирает подарки родным и чего желает сама
Наталка Карпа показала фигуру после похудения на 15 кг: Не вздумайте брать пример!
Новости

Наталка Карпа показала фигуру после похудения на 15 кг: Не вздумайте брать пример!
Ученые назвали группу крови, которая приносит своему обладателю больше всего проблем
Наука и техника

Ученые назвали группу крови, которая приносит своему обладателю больше всего проблем
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
Телешоу

Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Солнечное затмение 4 декабря 2021: каждому знаку Зодиака нужно подготовиться

Солнечное затмение 4 декабря 2021: каждому знаку Зодиака нужно подготовиться

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK