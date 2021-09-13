Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая получила звание Заслуженная артистка Украины

13 сентября 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда сериала
Актриса Дарья Петрожицкая
instagram.com/petrozhitskaya

Украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая стала Заслуженной артисткой Украины.

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В субботу, 11 сентября,  в День украинского кино Президент Украины Владимир Зеленский раздал награды выдающимся украинцам "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство".

Среди тех, кто получил государственные награды и звания, такие звезды:  85-летняя Нина Антонова, которая сыграла главную роль в фильме "Володькина жизнь", получила звание "Народной артистки Украины"; 61-летний актер, звезда сериала "Папик" был награжден орденом "За заслуги" III степени; актриса Ольга Сумская награждена орденом княгини Ольги III степени; шоумен и телеведущий Юрий Горбунов получил орден "За заслуги" 3 степени.

Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya

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Но больше всего в Сети разгорелся скандал из-за звания, которое получила актриса сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. 30-летняя звезда стала Заслуженной артисткой Украины.

На своей странице в Инстаграм, в сториз Даша коротко написала, что у нее был шок, узнав о своем звании. Сейчас она не в Украине, а наслаждается отдыхом в Германии.

Пользователи Сети по-разному отреагировали: одни поздравляют актрису, однако большинство не понимают, за что она удостоена такой награды, и в чем ее заслуга:

"Я, конечно, все понимаю, но за что? За один сериал "Папик?", "Ого, ничего против не имею, но не слишком ли рано?", "Заслуженная? Заслужено ли?", "Она заслужила это звание", "Вау, это праздник!"

Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya

Напомним,

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