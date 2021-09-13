Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая получила звание Заслуженная артистка Украины
Украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая стала Заслуженной артисткой Украины.
Среди тех, кто получил государственные награды и звания, такие звезды: 85-летняя Нина Антонова, которая сыграла главную роль в фильме "Володькина жизнь", получила звание "Народной артистки Украины"; 61-летний актер, звезда сериала "Папик" был награжден орденом "За заслуги" III степени; актриса Ольга Сумская награждена орденом княгини Ольги III степени; шоумен и телеведущий Юрий Горбунов получил орден "За заслуги" 3 степени.
На своей странице в Инстаграм, в сториз Даша коротко написала, что у нее был шок, узнав о своем звании. Сейчас она не в Украине, а наслаждается отдыхом в Германии.
Пользователи Сети по-разному отреагировали: одни поздравляют актрису, однако большинство не понимают, за что она удостоена такой награды, и в чем ее заслуга:
"Я, конечно, все понимаю, но за что? За один сериал "Папик?", "Ого, ничего против не имею, но не слишком ли рано?", "Заслуженная? Заслужено ли?", "Она заслужила это звание", "Вау, это праздник!"
Напомним,