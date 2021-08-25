Дима Монатик поделился своими эмоциями от полученного звания Заслуженный артист Украины

25 августа 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дима Монатик поделился своими эмоциями от полученного звания Заслуженный артист Украины
Монатик с женой Ириной и сыновьями
instagram.com/monatik_official

Певец MONATIK получил звание Заслуженный артист Украины.

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24 августа Украина праздновала юбилей – 30 лет Независимости! На Крещатике во время парада Президент Украины Владимир Зеленский вручал государственные награды.

Одним из знаменитостей, кто был удостоен звания, стал Дмитрий Монатик. Ему присвоено "Заслуженного артиста Украины". На своей странице в Инстаграм певец поделился эмоциями, однако был немногословным.

Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру, – написал в Сети MONATIK.

Супруга Дмитрия – Ирина Монатик – была более многословной. В своем блоге она отметила, что Дмитрий получил звание  заслуженно.

Наша гордость и любовь! Дима, ты действительно заслуженный артист, ведь каждое достижение ты получаешь своим трудом и любовью к профессии, команде, коллегам. Твоя любовь к людям и делу своей жизни столь многогранна и не имеющая границ. Ты каждый день делаешь все для того, чтобы творчество Made in Ukraine с гордостью узнавали во всем мире. С праздником, Заслуженный Артист! День 30-летия любимой страны я запомню на всю жизнь! Всех с праздником, взаимопонимания, взаимоуважения и взаимной любви всем нам, – написала Ирина в своем Инстаграм.

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Также Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства народному артисту Назарию Яремчуку (посмертно), орденом князя Ярослава Мудрого V степени был награжден актер и певец Вахтанг Кикабидзе, орден Ярослава Мудрого V степени также вручил Президент лучшему бомбардиру в истории сборной Украины, обладателю «Золотого мяча» 2004 года, экс-главному тренеру сборной Украины - Андрею Шевченко.

Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил Орденом Свободы, орденом княгини Ольги III степени награждена была дирегентка Оксана Лынив.

Напомним,

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