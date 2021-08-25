Дима Монатик поделился своими эмоциями от полученного звания Заслуженный артист Украины
Певец MONATIK получил звание Заслуженный артист Украины.
Одним из знаменитостей, кто был удостоен звания, стал Дмитрий Монатик. Ему присвоено "Заслуженного артиста Украины". На своей странице в Инстаграм певец поделился эмоциями, однако был немногословным.
Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру, – написал в Сети MONATIK.
Супруга Дмитрия – Ирина Монатик – была более многословной. В своем блоге она отметила, что Дмитрий получил звание заслуженно.
Наша гордость и любовь! Дима, ты действительно заслуженный артист, ведь каждое достижение ты получаешь своим трудом и любовью к профессии, команде, коллегам. Твоя любовь к людям и делу своей жизни столь многогранна и не имеющая границ. Ты каждый день делаешь все для того, чтобы творчество Made in Ukraine с гордостью узнавали во всем мире. С праздником, Заслуженный Артист! День 30-летия любимой страны я запомню на всю жизнь! Всех с праздником, взаимопонимания, взаимоуважения и взаимной любви всем нам, – написала Ирина в своем Инстаграм.
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