Холостячка 2 сезон: стала известна дата премьеры нового сезона шоу

22 августа 2021 19:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: стала известна дата премьеры нового сезона шоу
Холостячка Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

Стала известна дата выхода в эфир на СТБ романтического шоу Холостячка 2 сезон.

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Во втором сезоне шоу Холостячка главной героиней стала певица Злата Огневич. За ее сердце будут бороться состоятельные мужчины, которые готовы открыться новым чувствам.

Сегодня телезрители узнали дату премьеры шоу – в эфире телеканала СТБ Холостячка-2 стартует в пятницу, 17 сентября, в 19:00.

Скоро мы вместе будем плакать и смеяться, переживать, восхищаться и смотреть, как разгорается огонь в моём сердце! Всё, как в проморолике сезона: спящая пустыня превращается в цветущий сад…. – написала на своей странице в Инстаграм Злата.

В видеоролике, который появился на странице телеканала в социальных сетях, можно увидеть как минимум одного героя проекта. Одним из претендентов на сердце Огневич стал врач стоматолог-хирург.  Захочет ли Злата стать его принцессой – увидим в проекте Холостячка-2.

 

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