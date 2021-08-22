Участницу "Від пацанки до панянки" Владу Роговенко хейтят за вес: Несчастливы от того, что оба толстые

Владислава Роговенко рассказала, что ей пишут в соцсетях хейтеры.

Участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» когда-то метила на подиум. Влада Роговенко даже пошла в первый сезон «Супермодель по-украински» (оба реалити транслировал Новый канал).

Влада Роговенко 2018 год / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Модельные параметры изменились, когда девушка забеременела. Она набрала больше 20 килограмм и до сих пор не может вернуть былую стройность. За это ей сильно прилетает от хейтеров.

Многие думают, что счастливый человек – это красивый, молодой, богатый, известный и так далее, – написала она в Instagram. – Подписчики постоянно в комментариях пишут о моем весе и весе моего мужа. Вы думаете, что мы несчастливы от того, что оба толстые? Но счастье не зависит от параметров, оно у нас в голове и сердце! Совершенно напрасно некоторые женщины думают, будто мужчин привлекают только красотки. Вовсе нет! Самое главное, что он ищет – это психологической комфорт. Ему рядом с женщиной должно быть спокойно и уютно. Если женщина комплексует из-за своей внешности, ее низкая самооценка отражается на психике и настроении. Рядом с ней мужчине будет дискомфортно. И совсем не из-за того, что она некрасива, а потому, что неспокойна и не уверена в себе.

Влада Роговенко с сыном / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Судя по снимкам, которые публикует Владислава, у нее с самооценкой все хорошо. А значит и в личной жизни все спокойно.

instagram.com/vladyslava_rogovenko

Напомним,