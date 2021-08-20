Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов поцеловал ядовитого ската
20 августа 2021 15:20
Ведущий Кирилл Макашов
instagram.com/makashovskiy
В Колумбии Кирилл Макашов подружился не только с местными жителями, но и с опасными животными.
В разное время Сан-Андрес пытались поделить между собой гватемальцы, панамцы и испанцы. Но в итоге этот прекрасный кусочек суши достался именно колумбийцам, - рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам, Кирилл Макашов. - Они очень гордятся своим островом, и не зря. Это практически единственное место в Колумбии, где есть красивые песчаные пляжи с прозрачной голубой водичкой. На материковой части Колумбии такого не встретишь - там большие реки сливают в море грязь, поэтому вода везде мутная.
Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
У скатов и местных пацанов тут мир-дружба-жвачка. Парни водят этих животных по воде, как надувные матрасы! Я впервые увидел ручных морских дьяволов, - удивился ведущий. - Показывая туристам ската, парни зарабатывают до 100 тысяч песо в день, это около 25 долларов. Чтобы поймать, их приманивают рыбой, пацаны много лет их кормят, поэтому те приплывают на корм. Мне даже разрешили поцеловать ската - на вкус неприятненький.
Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала