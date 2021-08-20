Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов поцеловал ядовитого ската

20 августа 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов поцеловал ядовитого ската
Ведущий Кирилл Макашов
instagram.com/makashovskiy

В Колумбии Кирилл Макашов подружился не только с местными жителями, но и с опасными животными.

Читайте такжеДжейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли станут во второй раз родителями: фото
Колумбийский остров Сан-Андрес - экзотическое направление, о котором туристу из наших краев практически ничего не известно. Сан-Андрес хоть и принадлежит Колумбии, но находится от нее в 700 километрах, посреди Карибского моря. Там совсем другая жизнь и другие люди. Если в Колумбии и есть рай, то он здесь - между джунглями и океаном. 

В разное время Сан-Андрес пытались поделить между собой гватемальцы, панамцы и испанцы. Но в итоге этот прекрасный кусочек суши достался именно колумбийцам, - рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам, Кирилл Макашов. - Они очень гордятся своим островом, и не зря. Это практически единственное место в Колумбии, где есть красивые песчаные пляжи с прозрачной голубой водичкой. На материковой части Колумбии такого не встретишь - там большие реки сливают в море грязь, поэтому вода везде мутная.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеКатя Осадчая в третий раз стала мамой: первое фото малыша
На Сан-Андресе живут колумбийцы, которые научились приручать опасных морских тварей - скатов-хвостоколов. На хвосте у них длинный острый шип, покрытый ядовитой слизью. Таким шипом скат-хвостокол убил знаменитого зоолога Стива Ирвина (создатель и ведущий программы «Охотник на крокодилов»). Кириллу, к счастью, повезло больше - он не только остался жив после общения со скатом, но и умудрился поцеловать его!

У скатов и местных пацанов тут мир-дружба-жвачка. Парни водят этих животных по воде, как надувные матрасы! Я впервые увидел ручных морских дьяволов, - удивился ведущий. - Показывая туристам ската, парни зарабатывают до 100 тысяч песо в день, это около 25 долларов. Чтобы поймать, их приманивают рыбой, пацаны много лет их кормят, поэтому те приплывают на корм. Мне даже разрешили поцеловать ската - на вкус неприятненький.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

Орел и Решка Новый Канал новости путешествия тревел-шоу Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов

Материалы по теме

Сергей Притула поделился откровениями о сыне и двух дочерях
Новости

Сергей Притула поделился откровениями о сыне и двух дочерях
Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли станут во второй раз родителями: фото
Новости

Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли станут во второй раз родителями: фото
Ольга Харлан рассказала о трудностях отношений с итальянцем
Новости

Ольга Харлан рассказала о трудностях отношений с итальянцем
Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес
Lifestyle

Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK