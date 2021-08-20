Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов поцеловал ядовитого ската

В Колумбии Кирилл Макашов подружился не только с местными жителями, но и с опасными животными.

Колумбийский остров Сан-Андрес - экзотическое направление, о котором туристу из наших краев практически ничего не известно. Сан-Андрес хоть и принадлежит Колумбии, но находится от нее в 700 километрах, посреди Карибского моря. Там совсем другая жизнь и другие люди. Если в Колумбии и есть рай, то он здесь - между джунглями и океаном.

В разное время Сан-Андрес пытались поделить между собой гватемальцы, панамцы и испанцы. Но в итоге этот прекрасный кусочек суши достался именно колумбийцам, - рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам, Кирилл Макашов. - Они очень гордятся своим островом, и не зря. Это практически единственное место в Колумбии, где есть красивые песчаные пляжи с прозрачной голубой водичкой. На материковой части Колумбии такого не встретишь - там большие реки сливают в море грязь, поэтому вода везде мутная.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

На Сан-Андресе живут колумбийцы, которые научились приручать опасных морских тварей - скатов-хвостоколов. На хвосте у них длинный острый шип, покрытый ядовитой слизью. Таким шипом скат-хвостокол убил знаменитого зоолога Стива Ирвина (создатель и ведущий программы «Охотник на крокодилов»). Кириллу, к счастью, повезло больше - он не только остался жив после общения со скатом, но и умудрился поцеловать его!

У скатов и местных пацанов тут мир-дружба-жвачка. Парни водят этих животных по воде, как надувные матрасы! Я впервые увидел ручных морских дьяволов, - удивился ведущий. - Показывая туристам ската, парни зарабатывают до 100 тысяч песо в день, это около 25 долларов. Чтобы поймать, их приманивают рыбой, пацаны много лет их кормят, поэтому те приплывают на корм. Мне даже разрешили поцеловать ската - на вкус неприятненький.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Напомним,