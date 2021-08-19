Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов испробовал подводную охоту на дне моря

Эксклюзив 19 августа 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов испробовал подводную охоту на дне моря
Кириллу Макашову пришлось нырнуть на морское дно в Доминикане
пресс-служба Нового канала

Ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) Кирилл Макашов рыбачил в Доминикане.

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У Доминиканы с одной стороны - Карибское море, с другой - Атлантический океан. При этом у местных жителей вообще не развит рыбный промысел! Креветки они закупают у Кореи, селедку - у Аргентины, а кальмаров - у Кубы. 

Так что в море здесь выходят только бедные доминиканцы, чтобы наловить рыбки себе и на продажу. Они работают, не покладая рук, крюков и сетей. Кроме того, рыбаки и сами ныряют за уловом.

Там можно поймать рыбу, которая продается дороже. Ее ни на крючок, ни сеткой не возьмешь. На самом деле процесс прикольный: он ныряет, держится внизу на глубине, ждет, пока кто-то подплывет, а потом стреляет одним четким выстрелом, - рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне».

Кириллу Макашову пришлось нырнуть на морское дно в Доминикане / пресс-служба Нового канала
Парень не только отправился на рыбалку вместе с местными жителями, но и сам попробовал что-то поймать.

Я попросил спуститься и поймал рыбу! Сам выстрелил и поймал ее, - поделился радостью Кирилл. - С первого раза! Я никогда до этого из гарпуна не стрелял, из подводного ружья.

Кириллу Макашову пришлось нырнуть на морское дно в Доминикане / пресс-служба Нового канала
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В день рыбаки зарабатывают около 100 долларов, но они должны платить за аренду лодки и топливо для нее, поэтому чистый доход составляет всего лишь около 400 долларов в месяц. 

Напомним, 

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