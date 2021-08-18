Римма Зюбина решила найти мужа с помощью социальных сетей

18 августа 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Римма Зюбина решила найти мужа с помощью социальных сетей
Актриса Римма Зюбина
пресс-служба канала Украина

30 августа на канале «Украина» состоится премьера ситкома «Люся Интерн». Римма Зюбина сыграла в комедийном сериале главную роль и однажды опубликовала пост в соцсети о том, что ищет бывшего мужа.

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Почему Римма Зюбина это написала, кто откликнулся на ее пост и как отреагировали коллеги на то, что произошло дальше на ее странице?

По сюжету комедийного сериала «Люся Интерн» муж главной героини ушел от нее к молодой любовнице. И когда стали искать актера на эту роль, то Римма Зюбина решила помочь кастингу. Поэтому вскоре на ее страничке появился пост.

Шукаємо колишнього чоловіка, – написала Римма Зюбина. – Чоловік імпозантний, статний, серйозний. Роль: хірург лікарні. Потрібні тільки професійні актори або ті, в кого великий досвід зйомок у головних ролях!

Актриса Римма Зюбина / пресс-служба канала Украина
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И в директ исполнительницы главной роли посыпалось огромное количество писем! От мужчин не было отбоя! 

Здравствуйте, я – муж Риммы Зюбиной, – писали они актрисе.

У съемочной группы и актеров есть свой закрытый чат «Ляпы Люси», в котором они выкладывают смешные фото, истории и видео со съемок. Звезда сериала сбрасывала туда фото претендентов на роль бывшего мужа. Однако снимков было так много, что в чате появилась даже шутливая фраза: «Люсю, вимкніть, будь ласка, світло. Вони на світло лізуть».

Актриса Римма Зюбина на съемках / пресс-служба канала Украина
Кто же все-таки сыграет роль бывшего мужа Люси Жук, зрители узнают уже этой осенью. 

Напомним, 

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