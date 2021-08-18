Алла Костромичева рассказала, как боролась с одним из самых больших страхов

18 августа 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алла Костромичева рассказала, как боролась с одним из самых больших страхов
Ведущая и модель Алла Костромичева
пресс-служба Нового канала

Ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) Алла Костромичева призналась в своей фобии.

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Приехать в аэропорт, сесть в самолет и уже через несколько часов гулять по новой стране - звучит весьма соблазнительно. Но не для всех. Многие панически боятся перелетов, раньше в число таких людей входила и Алла Костромичева - украинская модель с мировым именем и ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински».

Я очень боялась летать, вплоть до сильных успокоительных и слез во время тряски. За время моей карьеры было все: и аварийные посадки, и турбулентность, когда из отсеков вылетали вещи, и грозы в иллюминаторе, - отметила Алла. - Самое сложное - осознать, что в этой ситуации ты не можешь ничего контролировать.

Ведущая и модель Алла Костромичева / пресс-служба Нового канала
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Несмотря на страх, Костромичева садилась в самолет и летела к месту назначения. Некоторые люди из-за фобии не могут сделать и этого. Но выход есть - прежде всего нужно обратиться за помощью к специалистам.

Я проработала проблему. Частично с психологом, частично сама. Все сводится к тому, чтобы отпускать контроль и не бояться смерти. Знаю, звучит не очень убедительно, но попробуйте, преодолев страх, прыгнуть с парашютом. Вы покажетесь себе суперсильным человеком, это вдохновит! - уверяет ведущая модельного реалити.

Напомним, 

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