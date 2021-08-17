Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София крестили третьего сына: подробности и фото

17 августа 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София крестили третьего сына: подробности и фото
Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София
instagram.com/prinsparet

Супруги – принц Карл Филипп и принцесса София – крестили младшего сына.

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Второй ребенок и единственный сын правящего короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии – Карл Филипп – крестил своего третьего сына Юлиана. 26 августа малышу исполнилось 4 месяца.

Столь важное событие в королевской семье произошло на минувших выходных. Торжественная церемония состоялась в Стокгольме, в королевской часовне дворца Дроттнингхольм. На официальной странице пары в Инстаграм появилось соответствующее фото.

Крестины сына принца Швеции / instagram.com/prinsparet

Для таинства крещения своего сына 36-летняя герцогиня Вермландская выбрала белое платье с яркой вышивкой. Выглядела принцесса София просто шикарно! Карл Филипп традиционно надел военную форму.

А вот малыш Юлиан был в крестильном платье, которое на аналогичных мероприятиях надевают на членов шведской королевской семьи с 1906 года. В нем же крестили и Карла Филиппа в 1979 году.

Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София крестили сына / Fotobank / GettyImages

К слову, на крестинах присутствовали и старшие сыновья пары – 5-летний принц Александр и 3-летний принц Габриэль. Также были родители принца Карла Филиппа – король Карл Густав и королева Сильвия, и его сестры – принцессы Виктория и Мадлен со своими семьями.

Напомним,

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