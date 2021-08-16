Ромео и Джульетта из Черкасс: ТЕТ знакомит с героями главного комедийного сериала осени
Уже 13 сентября в 22:00 состоится премьера сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" на телеканале ТЕТ.
Канал знакомит телезрителей с семьей Монтенко.
Константин Войтенко исполнил роль Ромы Монтенко.
Ромео, или просто Рома, главный герой нового ситкома «Ромео и Джульетта из Черкасс». Он молодой врач, который скоро должен пожениться с Юлей.
Рома очень правильный, умный и чувствительных парень, который очень уважает своих родителей, особенно маму. А еще у него есть огромная проблема – его родители и родители Юли ненавидят друг друга.
Как решит эту проблему современный Ромео, зрители узнают в ситкоме.
Андрей Пономаренко исполнил роль отца Степана Монтенко.
Степан умный, интеллигентный, романтик, и немного подкаблучник. Ну просто мечта любой женщины.
Сам бы Степа сказал, что ему просто лень ссориться с женой, поэтому он делает так, как говорит она.
Маргарита Бахтина исполнила роль мамы Веры Монтенко.
Вера сильная женщина, прекрасная хозяйка и точно глава семьи. А еще Вера имеет уникальную способность – устраивать истерику и скандал на пустом месте.
И только представьте ее реакцию, когда ее любимый сын Рома привел домой невестку.
Не пропустите премьеру главного юмористического сериала осени уже 13 сентября в 22:00 на телеканале ТЕТ.
Напомним,