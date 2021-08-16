Победитель шоу "Х-фактор" Владислав Онищенко впервые стал папой

Бэби-бум среди украинских звезд продолжается. В этот раз приятное событие произошло в семье одного из участников шоу «Х фактор».

В личной жизни участника девятого сезона вокального проекта «Х-фактор» , вокалиста группы «ZBSband» Владислава Онищенко, продолжают происходить приятные перемены.

В прошлом году участник группы «ZBSband» сыграл свадьбу, а теперь Владислав вместе со своей супругой Анастасией примерили на себя новый статус - родителей.

Этой радостной новостью Онищенко поделился на своей странице в Инстаграм. У артиста родился крепкий и здоровый малыш, пол которого он решил пока не сообщать.

Мой мир. Моя жизнь. Моя любовь. Мои герои. @nastyavanya я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе. 05.08.2021, - написал артист.

Владислав Онищенко стал папой / instagram.com/v.onishchenko

В комментариях под снимком украинские звезды и поклонники Владислава засыпали его семью поздравлениями и пожеланиями: «Поздравляю от всего сердца», «Мои поздравления, очень рад! Счастья и любви вам и вашей семье», «Поздравляю, брат!) Ничего круче в жизни нет) здоровья всем троим!)».

Напомним,