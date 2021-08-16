Победитель шоу "Х-фактор" Владислав Онищенко впервые стал папой

16 августа 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Победитель шоу
Певец и актер Владислав Онищенко
instagram.com/v.onishchenko

Бэби-бум среди украинских звезд продолжается. В этот раз приятное событие произошло в семье одного из участников шоу «Х фактор».

Читайте такжеВедущий "Адской кухни" Сергей Середа – о родительстве: Ожидание отличается от реальности в лучшую сторону
В личной жизни участника девятого сезона вокального проекта «Х-фактор», вокалиста группы «ZBSband» Владислава Онищенко, продолжают происходить приятные перемены.

В прошлом году участник группы «ZBSband» сыграл свадьбу, а теперь Владислав вместе со своей супругой Анастасией примерили на себя новый статус - родителей.

Этой радостной новостью Онищенко поделился на своей странице в Инстаграм. У артиста родился крепкий и здоровый малыш, пол которого он решил пока не сообщать.

Мой мир. Моя жизнь. Моя любовь. Мои герои. @nastyavanya я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе. 05.08.2021, - написал артист.

Владислав Онищенко стал папой / instagram.com/v.onishchenko
Читайте такжеЭкс-участница "Від пацанки до панянки" раскрыла доходы после реалити: 15 тысяч долларов в месяц
В комментариях под снимком украинские звезды и поклонники Владислава засыпали его семью поздравлениями и пожеланиями: «Поздравляю от всего сердца», «Мои поздравления, очень рад! Счастья и любви вам и вашей семье», «Поздравляю, брат!) Ничего круче в жизни нет) здоровья всем троим!)».

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Х-фактор социальные сети новости Х-фактор-9 Владислав Онищенко

Материалы по теме

Анатолий Анатолич сделал оригинальные тату в честь сына Нила
Новости

Анатолий Анатолич сделал оригинальные тату в честь сына Нила
Супербабушка: на проект пришла «бабушка по вызову»
Анонсы на ТВ

Супербабушка: на проект пришла «бабушка по вызову»
Папик: смотреть 10 серию онлайн
Сериалы

Папик: смотреть 10 серию онлайн
Заряженные: на НЛО TV – премьера 2 сезона супергеройского сериала
Анонсы на ТВ

Заряженные: на НЛО TV – премьера 2 сезона супергеройского сериала

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK