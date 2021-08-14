Экс-участница "Від пацанки до панянки" раскрыла доходы после реалити: 15 тысяч долларов в месяц

Эксклюзив 14 августа 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Экс-участница
Экс-участница "Від пацанки до панянки" Вика Кошутина
instagram.com/lilviprincess

Участница проекта "Від пацанки до панянки-4" Виктория Кошутина изменила внешность и планирует дорогие покупки.

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Вика #Синяк Кошутина была одной из самых ярких участниц четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал). До проекта она вела разгульную жизнь – увлекалась наркотиками и любила выпить. На все зарабатывала веб-моделлингом – была участницей эротического видеочата. После проекта она завязала с вредными привычками и работой веб-модели, занялась вокалом, выпустила несколько треков и выступала на концертах. Также девушка занялась улучшением внешности: выровняла нос и увеличила губы.

В директе, в комментариях каждый день читаю: «Такая стремная с губами», – написала она в Instagram. – Но какое же вам дело до моих губ? Хочу сказать, что скоро мне еще одна операция предстоит. Так что за это тоже будете гнобить? Почему я должна выглядеть по вашим стандартам? Я не могу соответствовать вкусам каждого.

Также девушка призналась, сколько ей приходится тратить на новую жизнь.

Мне 21, я хорошо зарабатываю и трачу около 15 тысяч долларов в месяц, – раскрыла она подробности в посте. – Собираюсь открывать бренд, купить машину и мне всего лишь 21! Я сделала свою жизнь сама, у меня нет богатых родителей или богатого парня. Живу отличной жизнью и полностью наслаждаюсь.

А вот как девушка зарабатывает большие деньги – она не раскрывает.

Напомним,

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