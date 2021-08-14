Виктор Павлик рассказал, как распределяет с женой семейный бюджет

Певец Виктор Павлик разоткровенничался о семейном бюджете.

Музыкант признался, что он и его супруга Екатерина живут на деньги, которые он зарабатывает на концертах. Прошлогодний карантин сильно ударил по бюджету их семьи, но сейчас ситуация стабилизировалась.

Исполнитель посчитал, что заработка с двух-трех концертов ему хватает на месяц.

Достаточно для того, чтобы не жировать, но чтобы жить. Одно выступление стоит, в среднем, пять тысяч долларов. Из этих денег плачу музыкантам, 10 процентов организатору, комиссионные. Остается три тысячи,

‒ заявил артист.

Певец Виктор Павлик / социальная сеть Instagram

Павлик также добавил, что его деньги идут на обеспечение семьи, а свои деньги супруга тратит сама. Заработок музыканта в среднем составляет 5-7 тысяч долларов.

У меня немножечко расходы большие. Может, кому-то этих денег и в год бы хватило. Как говорит Катя: «То, что зарабатываешь ты, идет в семью, то, что зарабатываю я ‒ идет мне». Мы живем на съемной квартире. Мы платим за квартиру 20 тысяч гривен. У нас две машины. Стоянки. Я только за стоянки плачу 5200 за две машины, мотоцикл тысяча гривен. Машина у меня в кредите, кредиты это страшная вещь. А Катя свою машину выкупила,

‒ рассказал Виктор Франкович.

Мужчина восхищается умением своей избранницы экономить и накапливать деньги. Вместе с женой они планируют открыть депозит для новорожденного сына.

Напомним,