Виктор Павлик и Екатерина Репяхова крестили сына Михаила: трогательные фото с таинства

9 августа 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова крестили сына Михаила: трогательные фото с таинства
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate

В жизни Виктора Павлика и его жены Екатерины произошло очередное радостное событие.

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На минувших выходных певец Виктор Павлик крестил своего младшего ребенка – сына Михаила, рожденного в браке с супругой Екатериной Репяховой.

Таинство крещения прошло в церкви, которая расположена рядом с роддомом, где рожала Екатерина. Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм.

Счастливая мама опубликовала несколько видео и фотографий с таинства. Для малыша Виктор и Екатерина решили выбрать одну пару крестных родителей.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова крестили сына / instagram.com/repyahovakate

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Ранее Екатерина признавалась своим подписчикам, что крестить сына – это решение Виктора. Сама она не стала бы этого делать, оставив право выбора за ребенком.

Для Павлика Миша – четвертый ребенок, у певца есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. А вот Екатерина стала мамой впервые.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова крестили сына / instagram.com/repyahovakate

Напомним, 

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