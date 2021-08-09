Виктор Павлик и Екатерина Репяхова крестили сына Михаила: трогательные фото с таинства
В жизни Виктора Павлика и его жены Екатерины произошло очередное радостное событие.
Таинство крещения прошло в церкви, которая расположена рядом с роддомом, где рожала Екатерина. Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм.
Счастливая мама опубликовала несколько видео и фотографий с таинства. Для малыша Виктор и Екатерина решили выбрать одну пару крестных родителей.
Для Павлика Миша – четвертый ребенок, у певца есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. А вот Екатерина стала мамой впервые.
Напомним,