Алена Мозговая продемонстрировала результат своего феноменального похудения: минус 20 кг

6 августа 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алена Мозговая продемонстрировала результат своего феноменального похудения: минус 20 кг
Продюсер Алена Мозговая
facebook.com/olenamozgova1

Последний год для Алены Мозговой стал довольно тяжелым.

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В начале 2021 года Алена Мозговая сообщила, что члены ее семьи заразились коронавирусом. Под удар попала мама продюсера и ее муж Дэвид Аксельрод.

Дэвид Аксельрод перенес болезнь очень сложно. Алена даже признавалась, что он лечился в больнице. Был такой переломный момент, что он даже звонил и прощался со своей семьей.

В начале июля Мозговая расстроила своих поклонников новостью о своем здоровье. У звезды появились проблемы со спиной. Впереди ее ждала длительная реабилитация.

А на днях Алена удивила публику результатом своего похудения. Женщина смогла скинуть 20 лишних килограммов. Своей нынешней фигурой она похвасталась в Фейсбук.

Фигура Алены Мозговой после похудения / facebook.com/olenamozgova1

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 Продюсер опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию в джинсах, которые уже явно велики по размеру.

-20! Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствование никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема... гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой. P.S. Лечение продолжаю, нервы, как сказал врач, только портятся быстро, а восстанавливаются долго. Итак, не портите себе нервы, берегите себя, – написала в комментариях Алена Мозговая.

Напомним, 

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