Алена Мозговая продемонстрировала результат своего феноменального похудения: минус 20 кг
Последний год для Алены Мозговой стал довольно тяжелым.
Дэвид Аксельрод перенес болезнь очень сложно. Алена даже признавалась, что он лечился в больнице. Был такой переломный момент, что он даже звонил и прощался со своей семьей.
В начале июля Мозговая расстроила своих поклонников новостью о своем здоровье. У звезды появились проблемы со спиной. Впереди ее ждала длительная реабилитация.
А на днях Алена удивила публику результатом своего похудения. Женщина смогла скинуть 20 лишних килограммов. Своей нынешней фигурой она похвасталась в Фейсбук.
-20! Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствование никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема... гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой. P.S. Лечение продолжаю, нервы, как сказал врач, только портятся быстро, а восстанавливаются долго. Итак, не портите себе нервы, берегите себя, – написала в комментариях Алена Мозговая.
Напомним,