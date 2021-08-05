Україна має талант 2021: как выглядит сцена нового сезона легендарного шоу

5 августа 2021 17:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Україна має талант 2021: как выглядит сцена нового сезона легендарного шоу
Україна має талант 2021: судьи шоу
пресс-служба канала СТБ

К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ готовит особый подарок для всей страны - новый сезон легендарного проекта «Україна має талант», премьера которого состоится осенью.

Читайте такжеЗвезда сериала "Секс в большом городе" женился спустя 20 лет отношений
Ведущим шоу «Україна має талант» стал Григорий Решетник. Звездными судьями – Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. 

В составе звездного жюри шоу «Україна має талант» появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Приглашенными звездными судьями уже стали Лилия Подкопаева, Маша Ефросинина и Руслана.

Телевизионные кастинги в самом разгаре. Съемки проходят в столичном Дворце культуры КПИ, и наконец-то можно рассмотреть, как выглядят сцена и закулисье главного талант-шоу страны.

Україна має талант 2021: как выглядит сцена нового сезона легендарного шоу / пресс-служба канала СТБ
 
Читайте такжеОлег Винник раскрыл свою тайную страсть: Всю ночь из-за нее не спал
Дизайн обновленной сцены легендарного шоу «Україна має талант» и зоны бекстейджа разрабатывался несколько месяцев, после чего декорацию развернули в максимально кратчайшие сроки – за 10 дней. Главная инновационность сцены – большой радиальный экран по центру, размером более 120 кв.м и большие боковые экраны.

В обновленном сезоне изменится и форма сцены. Такой поклонники проекта ее еще не виделию. Стол звездного жюри также модифицирован: теперь его фронтальная часть состоит из LСD-экранов. Кресты, обозначающие «нет», когда судьи нажимают красную кнопку на столе, будут также высвечиваться на большом экране, который органично вписан во всю конструкцию сцены. Ранее кресты выполнялись в виде лайтбоксов.

Україна має талант 2021: как выглядит сцена нового сезона легендарного шоу / пресс-служба канала СТБ
Напомним, 

Облако тегов

СТБ Григорий Решетник Україна має талант Сергей Притула новости Женя Кот Ксения Мишина телешоу 2021 Україна має талант 2021

Материалы по теме

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Новости

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Стосується кожного: Воспитание односельчанина (эфир от 05.08.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Воспитание односельчанина (эфир от 05.08.2021)
Олег Винник раскрыл свою тайную страсть: Всю ночь из-за нее не спал
Новости

Олег Винник раскрыл свою тайную страсть: Всю ночь из-за нее не спал
Орел и Решка. Земляне: вокалист Mgzavrebi провел урок грузинского языка Кириллу Макашову
Новости

Орел и Решка. Земляне: вокалист Mgzavrebi провел урок грузинского языка Кириллу МакашовуЭксклюзив

Популярное на сайте

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK