К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ готовит особый подарок для всей страны - новый сезон легендарного проекта «Україна має талант», премьера которого состоится осенью.

Ведущим шоу «Україна має талант» стал Григорий Решетник. Звездными судьями – Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

В составе звездного жюри шоу «Україна має талант» появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Приглашенными звездными судьями уже стали Лилия Подкопаева, Маша Ефросинина и Руслана.

Телевизионные кастинги в самом разгаре. Съемки проходят в столичном Дворце культуры КПИ, и наконец-то можно рассмотреть, как выглядят сцена и закулисье главного талант-шоу страны.

Україна має талант 2021: как выглядит сцена нового сезона легендарного шоу / пресс-служба канала СТБ

Дизайн обновленной сцены легендарного шоу «Україна має талант» и зоны бекстейджа разрабатывался несколько месяцев, после чего декорацию развернули в максимально кратчайшие сроки – за 10 дней. Главная инновационность сцены – большой радиальный экран по центру, размером более 120 кв.м и большие боковые экраны.

В обновленном сезоне изменится и форма сцены. Такой поклонники проекта ее еще не виделию. Стол звездного жюри также модифицирован: теперь его фронтальная часть состоит из LСD-экранов. Кресты, обозначающие «нет», когда судьи нажимают красную кнопку на столе, будут также высвечиваться на большом экране, который органично вписан во всю конструкцию сцены. Ранее кресты выполнялись в виде лайтбоксов.

Україна має талант 2021: как выглядит сцена нового сезона легендарного шоу / пресс-служба канала СТБ

Напомним,