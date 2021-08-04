Анна Богдан рассказала о том, как строит отношения с Михаилом Заливакой

4 августа 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анна Богдан рассказала о том, как строит отношения с Михаилом Заливакой
Анна Богдан и Михаил Заливако
instagram.com/hannastorozhuk

Участники и участницы «Холостяка» и «Холостячки» продолжают активно рассказывать о своей личной жизни после завершения проекта.

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И если Ксения Мишина недавно сообщила о расставании с победителем проекта «Холостячка» Александром Эллертом, то в личной жизни Михаила Заливако сейчас царит идиллия.

После финала проекта «Холостяк-11» Михаил продолжил отношения с его победительницей Анной Богдан. Пара часто радует публику романтическими фото, а также откровенными признаниями.

Вот и вчера Анна решила поделиться со своими подписчиками в Инстаграм, как ей удается поддерживать гармоничные отношения с Заливакой.

Анна Богдан и Михаил Заливако / instagram.com/hannastorozhuk
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Богдан призналась, что вместе с Михаилом они стараются как можно больше времени проводить вместе – подпитывают друг друга комплиментами и устраивают романтические свидания.

В последнее время, вы могли заметить по моим сторис, что мы с Мишей стараемся побольше проводить времени вместе… Конечно, из-за работы и каких-то своих отдельных планов это не всегда получается, но(!!!) мы стараемся почаще заряжаться вместе новыми совместными эмоциями, - пишет девушка в Инстаграм. - Считаю, что для гармоничных отношений крайне важно проводить время вместе ВНЕ ДОМА. Мы, женщины, просто ЖИВЁМ эмоциями… и если эти эмоции не подпитывать комплиментами, свиданиями, совместным времяпрепровождением, тогда мы попросту начинаем клевать мозг своим мужчинам. Согласны со мной?

Анна Богдан и Михаил Заливако / instagram.com/hannastorozhuk
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Холостяк социальные сети новости Холостяк-11 Михаил Заливако Анна Богдан

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