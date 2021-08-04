Ксения Мишина рассказала о проблемах со здоровьем: Перед съемками пришлось ехать к врачам
Сейчас в жизни Ксении Мишиной довольно напряженный период.
Но впадать в депрессию Ксения не собирается. Спасение от плохого настроения актриса ищет в работе. Сейчас она снимается в сериалах, а также сидит в кресле судьи проекта «Україна має талант».
Однако расставание и напряженный график сказались на здоровье Мишиной. На днях перед съемками талант-шоу звезде пришлось обратиться за помощью к врачам.
У меня так болит спина, это какой-то ужас, - говорит актриса. - Вчера все врачи, которые были у меня на площадке, сказали, что это психосоматика, что я просто очень устала и надо отдыхать. У меня просто спазм мышц.
Напомним,