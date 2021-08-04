Ксения Мишина рассказала о проблемах со здоровьем: Перед съемками пришлось ехать к врачам

4 августа 2021 14:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Ксения Мишина рассказала о проблемах со здоровьем: Перед съемками пришлось ехать к врачам
Актриса Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua

Сейчас в жизни Ксении Мишиной довольно напряженный период.

Читайте такжеЗвезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой
Месяц назад стало известно, что Ксения Мишина рассталась со своим избранником - победителем самого рейтингового проекта прошлой осени «Холостячка» Александром Эллертом.

Но впадать в депрессию Ксения не собирается. Спасение от плохого настроения актриса ищет в работе. Сейчас она снимается в сериалах, а также сидит в кресле судьи проекта «Україна має талант».

Однако расставание и напряженный график сказались на здоровье Мишиной. На днях перед съемками талант-шоу звезде пришлось обратиться за помощью к врачам.

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua
Читайте такжеДиректор МакSим озвучила новую информацию о состоянии певицы
Врачи поставили ей диагноз «спазм мышц» и сказали, что это у нее психосоматика. Теперь Ксении стоит пройти несколько сеансов массажа.

У меня так болит спина, это какой-то ужас, - говорит актриса. - Вчера все врачи, которые были у меня на площадке, сказали, что это психосоматика, что я просто очень устала и надо отдыхать. У меня просто спазм мышц.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости болезнь звезд Ксения Мишина Холостячка

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов переночевал в монастыре на Афоне
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов переночевал в монастыре на АфонеЭксклюзив
Будиночок на щастя. Спецвыпуск: герои ситкома попали в прошлое
Анонсы на ТВ

Будиночок на щастя. Спецвыпуск: герои ситкома попали в прошлое
Кріпосна. Жадана любов: кто они – новые герои 3 сезона костюмированной мелодрамы
Новости

Кріпосна. Жадана любов: кто они – новые герои 3 сезона костюмированной мелодрамы
Звезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой
Новости

Звезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой

Популярное на сайте

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник

День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник
Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK