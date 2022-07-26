Ксенія Мішина розповіла про стосунки з Олександром Елертом: «Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок» Юлія Туренко

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23 липня в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов 9 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником.