Ксенія Мішина розповіла про стосунки з Олександром Елертом: «Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок»

26 июля 2022 14:05 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Ксенія Мішина розповіла про стосунки з Олександром Елертом: «Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок»
Акторка і Холостячка Ксенія Мішина
instagram.com/misha.k.ua

23 липня в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов 9 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником.

Читайте такожMONATIK розповів про перші емоції після вторгнення росії в Україну
Цього разу відверто про особисте розповіла акторка, перша Холостячка країни – Ксенія Мішина. Про спілкування з Олександром Елертом та початок війни – у великому ексклюзивному інтерв'ю.

Коли почалася війна, я сказала: «Все, ми їдемо на захід України». Вирушили о 6 ранку, а змогли виїхати з Києва о 13.00. Мені одразу зателефонував Сашко. Він запропонував допомогу, ми зустрілися і поїхали разом. Всі проблеми відійшли на задній план, і життя змінилося в одну хвилину, – зізналася Ксенія. – Він завжди був поруч. Він намагався відновити стосунки. Але дуже багато образ… Була трохи вичерпана довіра до цієї людини. Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок, була велика компанія – і його друзі, і мої – ми всі попрямували туди. Саша був без Елі (доньки Еллерта. – Прим. ред.). Еля залишилася з мамою. У неї народився братик. Вони теж виїхали. Саша віддав їм свою машину, а ми вирушили на моїй.

Ксенія Мішина з сином Платоном / instagram.com/misha.k.ua

На питання ведучого про те, чи зрадів син Платон, побачивши Елерта, Мішина відповіла:

Звісно, йому добре, коли нас хтось захищає. У них нормальні, добрі стосунки.

Про можливість відновлення стосунків з Олександром Ксенія мовила:

Ми не говорили про це, просто були разом. Я завжди говорю правду. Якщо на той момент, коли давала інтерв'ю, це була крапка, я говорила, що це крапка. Потім, через деякий час, знову налагоджувалось спілкування. Сашко постійно десь був поруч. Але були дуже критичні моменти, коли ми обидва розуміли, що треба бути окремо. Ми розходились, потім знову починали, потім знову розходилися… Я давала багато шансів… Це життя, це процес. Як каша, яка вариться, вариться і все ніяк не звариться. Я можу сказати зараз, що ми не разом. Я поїхала. Ми спілкувалися, він іноді мені писав, але я зараз не знаю, де він. Можливо, колись ми з ним будемо спілкуватися. Я взагалі нічого не заперечую в цьому житті.

Ксенія Мішина і Олександр Елерт на зйомках проєкту Холостяк / Пресслужба каналу СТБ

Повний випуск проєкту «Як ти?» з Ксенією Мішиною ви можете подивитися онлайн за посиланням.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ новини Холостячка війна особисте життя зірок Як ти Ксенія Мішина Олександр Еллерт

Матеріали на тему

Олександр Педан поділився власними спостереженнями про розвиток креативної сфери
Новини

Олександр Педан поділився власними спостереженнями про розвиток креативної сфери
Олена-Крістіна Лебідь розповіла про екстремальне захоплення, яке довелося поставити на паузу
Новини

Олена-Крістіна Лебідь розповіла про екстремальне захоплення, яке довелося поставити на паузу
Українські артисти заспівали для жінок-військовослужбовців - відео
Новини

Українські артисти заспівали для жінок-військовослужбовців - відео
Співак Панас Буйний випустив стьобну пісню, яка буде підіймати бойовий дух ЗСУ
Меломан

Співак Панас Буйний випустив стьобну пісню, яка буде підіймати бойовий дух ЗСУ
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Руслана Писанка померла на 57-му році життя

Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті дружини та розповів, де відбудеться поховання

Чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті дружини та розповів, де відбудеться поховання
Правильний вибір морозильних камер

Правильний вибір морозильних камер
Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO

Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO

Популярне відео

Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO

Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO
Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)

Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)
Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA

Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA
Леся Нікітюк розчулила до сліз новою ліричною піснею про українських військових

Леся Нікітюк розчулила до сліз новою ліричною піснею про українських військових
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK