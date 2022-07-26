Ксенія Мішина розповіла про стосунки з Олександром Елертом: «Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок»
23 липня в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов 9 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником.
Коли почалася війна, я сказала: «Все, ми їдемо на захід України». Вирушили о 6 ранку, а змогли виїхати з Києва о 13.00. Мені одразу зателефонував Сашко. Він запропонував допомогу, ми зустрілися і поїхали разом. Всі проблеми відійшли на задній план, і життя змінилося в одну хвилину, – зізналася Ксенія. – Він завжди був поруч. Він намагався відновити стосунки. Але дуже багато образ… Була трохи вичерпана довіра до цієї людини. Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок, була велика компанія – і його друзі, і мої – ми всі попрямували туди. Саша був без Елі (доньки Еллерта. – Прим. ред.). Еля залишилася з мамою. У неї народився братик. Вони теж виїхали. Саша віддав їм свою машину, а ми вирушили на моїй.
На питання ведучого про те, чи зрадів син Платон, побачивши Елерта, Мішина відповіла:
Звісно, йому добре, коли нас хтось захищає. У них нормальні, добрі стосунки.
Про можливість відновлення стосунків з Олександром Ксенія мовила:
Ми не говорили про це, просто були разом. Я завжди говорю правду. Якщо на той момент, коли давала інтерв'ю, це була крапка, я говорила, що це крапка. Потім, через деякий час, знову налагоджувалось спілкування. Сашко постійно десь був поруч. Але були дуже критичні моменти, коли ми обидва розуміли, що треба бути окремо. Ми розходились, потім знову починали, потім знову розходилися… Я давала багато шансів… Це життя, це процес. Як каша, яка вариться, вариться і все ніяк не звариться. Я можу сказати зараз, що ми не разом. Я поїхала. Ми спілкувалися, він іноді мені писав, але я зараз не знаю, де він. Можливо, колись ми з ним будемо спілкуватися. Я взагалі нічого не заперечую в цьому житті.
Повний випуск проєкту «Як ти?» з Ксенією Мішиною ви можете подивитися онлайн за посиланням.
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