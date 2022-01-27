Ксения Мишина призналась, что купила жилье, и в новой квартире у нее будет "магическое место"

27 января 2022 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Ксения Мишина призналась, что купила жилье, и в новой квартире у нее будет
Актриса Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина исполнила свою давнюю мечту и обзавелась собственным жильем.

Читайте такжеПобедительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова попала в ДТП
Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина стала хозяйкой роскошной квартиры в Киеве. Ранее в своем интервью YouTube-каналу DOROTYE звезда рассказала, что купила 4-х комнатную квартиру в ЖК на Левом берегу столицы. Однако планирует перепланировку.

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Ремонт в квартире Мишиной еще не начался, а вот концепцию она уже разрабатывает. На своей странице в Инстаграм актриса призналась, что иллюстрируя свой дом, главным приоритетом для нее было одно "магическое место". Кто хорошо знает Ксению, сразу догадались, что речь идет о медитационном уголке.

Друзья, помните я вам рассказывала, что в скором времени я поделюсь с вами своим небольшим, но очень долгожданным проектом?! Делюсь! В прошлом году я наконец-то исполнила свою мечту, к которой шла долгое время, я купила своё жильё, – делится Ксения Мишина. – А в этом волшебном 2022-ом я начну воплощать в жизнь все свои мечты об уюте. Скажу вам это невероятно круто создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что для тебя важно, что тебе нравится и как ты хочешь себя чувствовать в своём пространстве. Знаете каким главным приоритетом я горела, иллюстрируя свой дом? Медитационный уголок:)) Да, это то магическое место, без которого я более не представляю своего жилища… а ещё много всего, о чем я буду постепенно вам рассказывать.

Напомним,

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости Инстаграм квартира ремонт Ксения Мишина

Материалы по теме

Украинская актриса перенесла тяжелую операцию на сердце: Время шло на часы
Новости

Украинская актриса перенесла тяжелую операцию на сердце: Время шло на часы
Пара на миллион: звезда проекта "Лига смеха" стал участником реалити
Новости

Пара на миллион: звезда проекта "Лига смеха" стал участником реалити
Лунный гороскоп на 28 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 28 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 28 января 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 28 января 2022 года в Украине

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK