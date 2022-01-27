Ксения Мишина призналась, что купила жилье, и в новой квартире у нее будет "магическое место"

Ксения Мишина исполнила свою давнюю мечту и обзавелась собственным жильем.

Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина стала хозяйкой роскошной квартиры в Киеве. Ранее в своем интервью YouTube-каналу DOROTYE звезда рассказала, что купила 4-х комнатную квартиру в ЖК на Левом берегу столицы. Однако планирует перепланировку.

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Ремонт в квартире Мишиной еще не начался, а вот концепцию она уже разрабатывает. На своей странице в Инстаграм актриса призналась, что иллюстрируя свой дом, главным приоритетом для нее было одно "магическое место". Кто хорошо знает Ксению, сразу догадались, что речь идет о медитационном уголке.

Друзья, помните я вам рассказывала, что в скором времени я поделюсь с вами своим небольшим, но очень долгожданным проектом?! Делюсь! В прошлом году я наконец-то исполнила свою мечту, к которой шла долгое время, я купила своё жильё, – делится Ксения Мишина. – А в этом волшебном 2022-ом я начну воплощать в жизнь все свои мечты об уюте. Скажу вам это невероятно круто создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что для тебя важно, что тебе нравится и как ты хочешь себя чувствовать в своём пространстве. Знаете каким главным приоритетом я горела, иллюстрируя свой дом? Медитационный уголок:)) Да, это то магическое место, без которого я более не представляю своего жилища… а ещё много всего, о чем я буду постепенно вам рассказывать.

Напомним,