Брэд Питт закрутил роман со шведской певицей

После завершения бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли личная жизнь Брэда Питта начинает налаживаться.

Летом прошлого года Брэд Питт праздновал серьезную победу. Актеру удалось выиграть суд против экс-супруги Анджелины Джоли. Дело касалось опеки над их общими детьми.

Следом СМИ начали приписывать Питту отношения с американской певицей Андрой Дэй. Но серьезного романа у пары не вышло. Актер продолжал носить статус холостяка.

Актер Брэд Питт / Fotobank / GettyImages

Теперь же западные СМИ заявили, что Питт встречается с 35-летней шведской певицей Люкке Ли. Девушка является соседкой актера. Она живет в нескольких минутах ходьбы от его особняка.

Они отлично проводят время и уже несколько раз ужинали: и в ресторанах, и на своих кухнях… Для Брэда это прекрасное совпадение - возлюбленная живет совсем близко, в соседнем доме, - сообщают журналистам инсайдеры.

До встречи в Питтом Люкке Ли долгое время жила в гражданском браке с продюсером Джеффом Баскером. В феврале 2016 года она родила от него сына Диона. Сейчас женщина сама воспитывает ребенка.

Певица Люкке Ли / Fotobank / GettyImages

Напомним,