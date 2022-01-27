Брэд Питт закрутил роман со шведской певицей
27 января 2022 13:40
Юлия Туренко
После завершения бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли личная жизнь Брэда Питта начинает налаживаться.
Летом прошлого года Брэд Питт
праздновал серьезную победу. Актеру удалось выиграть суд против экс-супруги Анджелины Джоли. Дело касалось опеки над их общими детьми.
Следом СМИ начали приписывать Питту отношения с американской певицей Андрой Дэй. Но серьезного романа у пары не вышло. Актер продолжал носить статус холостяка.
Актер Брэд Питт / Fotobank / GettyImages
Теперь же западные СМИ заявили, что Питт встречается с 35-летней шведской певицей Люкке Ли. Девушка является соседкой актера. Она живет в нескольких минутах ходьбы от его особняка.
Они отлично проводят время и уже несколько раз ужинали: и в ресторанах, и на своих кухнях… Для Брэда это прекрасное совпадение - возлюбленная живет совсем близко, в соседнем доме, - сообщают журналистам инсайдеры.
До встречи в Питтом Люкке Ли долгое время жила в гражданском браке с продюсером Джеффом Баскером. В феврале 2016 года она родила от него сына Диона. Сейчас женщина сама воспитывает ребенка.
Певица Люкке Ли / Fotobank / GettyImages
Напомним,