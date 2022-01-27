Брэд Питт закрутил роман со шведской певицей

27 января 2022 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Брэд Питт закрутил роман со шведской певицей
Актер Брэд Питт
Fotobank / GettyImages

После завершения бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли личная жизнь Брэда Питта начинает налаживаться.

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Летом прошлого года Брэд Питт праздновал серьезную победу. Актеру удалось выиграть суд против экс-супруги Анджелины Джоли. Дело касалось опеки над их общими детьми.

Следом СМИ начали приписывать Питту отношения с американской певицей Андрой Дэй. Но серьезного романа у пары не вышло. Актер продолжал носить статус холостяка.

Актер Брэд Питт / Fotobank / GettyImages
Теперь же западные СМИ заявили, что Питт встречается с 35-летней шведской певицей Люкке Ли. Девушка является соседкой актера. Она живет в нескольких минутах ходьбы от его особняка.

Они отлично проводят время и уже несколько раз ужинали: и в ресторанах, и на своих кухнях… Для Брэда это прекрасное совпадение - возлюбленная живет совсем близко, в соседнем доме, - сообщают журналистам инсайдеры.

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До встречи в Питтом Люкке Ли долгое время жила в гражданском браке с продюсером Джеффом Баскером. В феврале 2016 года она родила от него сына Диона. Сейчас женщина сама воспитывает ребенка.

Певица Люкке Ли / Fotobank / GettyImages
Напомним, 

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