Приключения Бампера и Суса: Алексей Супрун и Сергей Щербаков о новом проекте ТЕТ

В новом сезоне телеканал ТЕТ покажет ситком «Приключения Бампера и Суса».

На телеканале ТЕТ в новом сезоне состоится премьера смешного бунтарского ситкома «Приключения Бампера и Суса». Уже известные культовые блоггеры на YouTube Алексей Супрун и Сергей Щербаков рассказали о проекте, его героях и что нас ждет в «Приключениях Бампера и Суса». Давайте познакомимся поближе с главными героями. Опишите Бампера и Суса.

Приключения Бампера и Суса / пресс-служба канала ТЕТ

Петр Бампер – вечно недоволен, но счастлив. Хочет и стремится, чтобы человек всегда оставался человеком. Откровенный борец с несправедливостью, даже когда об этом никто не просит. На 101% реалист.

Сергей Сус – осторожный трус. Постоянно придумывает стартапы, выдумывает бизнесы, хочет, чтобы дивиденды прилетели на второй день, а когда этого не происходит – сразу же покидает «верняк» и переходит к следующему «верняку». На 101% авантюрист.

Что нас ждет в сериале?

Бампер и Сус дружат с самого детства. Каждую серию Сус создает проблемы, а Бампер их решает. Все это происходит на фоне семейных отношений Бампера с Викой и Суса с Беатрисой.

Кто главный: Бампер или Сус?

По четным – Бампер, по нечетным – Сус.

Сергей Щербаков / пресс-служба канала ТЕТ

Вика и Беатрис подружились потому что дружат Петя и Сус.

Вика – хозяйственная, добрая к людям и строгая к Пете. Любит его, но свои чувства не проявляет, чтобы Петя не расслаблялся. Цель Вики – чтобы Петя стал человеком: депутатом или мэром, а она – первой леди.

Беатрис – очень красивая девушка из несчастливой семьи. Влюбилась еще в школе в старшеклассника Суса, который на нее не обращал внимания. Беатрис любит Суса, но хочет, чтобы он повзрослел.

Поделитесь секретом живой харизмы и необыкновенного юмора. Чем вдохновляетесь?

Если мы расскажем о секрете нашей харизмы, это больше не будет секретом. Вся фишка в секрете!

Почему мы должны смотреть «Приключения Бампера и Суса»?

Потому что. Мы старались!

Алексей Супрун / пресс-служба канала ТЕТ

«Приключения Бампера и Суса» – история о двух неразлучных друзьях Бампере и Сусе, их жизни и, конечно, приключениях. Их шутки сразу запоминаются, а реплики расходятся на цитаты. Предупреждаем: лексикон бунтарей ворвется в твою жизнь и больше не выйдет из нее.

Кроме того, в новом сезоне телеканал ТЕТ покажет грандиозные премьеры: уже известное юмористическое шоу «Рассмеши комика», реалити «Свидания без фильтров» и 15 сезон украинского семейного ситкома «Однажды под Полтавой». Больше на сайте ТЕТ.

Смотрите смешной бунтарский ситком «Приключения Бампера и Суса» в новом сезоне телеканала ТЕТ.